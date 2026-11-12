美國財長貝森特傳被伊朗「點名」 由豪宅搬入美軍基地避險

美媒披露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日傳出遭被伊朗威脅，已緊急撤離他位於華府的豪宅，搬入美軍基地。

《路透社》引述知情人士表示，一名特朗普（Donald Trump）政府高階情報官員，上月底曾在一份備忘錄中警告，伊朗攻擊美國官員及美國公民的計劃已進入「高度成熟階段」，引發華府對官員安全的高度警戒。

去年1250萬美元購入豪宅 華爾街日報曝光位置

知情人士透露，貝森特的安全疑慮升高，與美國《華爾街日報》刊登其喬治城（George Town）豪宅的航拍照片有關。這棟豪宅是他2025年1月獲確認出任財長後不久，以1,250萬美元（約9,804萬港元）購入。照片曝光後，外界可透過影像定位住家位置，安全單位因此提高警戒，最後安排他搬進軍事基地。