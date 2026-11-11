黃仁勳出軌｜黃樂經丈夫介紹認識黃仁勳 助總值75億美元約24萬粒晶片輸往中國

英偉達行政總裁黃仁勳出軌事件，其情婦黃樂被指是間諜，背景資料愈揭愈有猶如電視劇情。內媒報道，黃樂曾在中國私募投資行業工作，並結織了丈夫康偉，兩人由上司下屬變成戀人，黃樂曾向客戶介紹兩人是夫妻，未知是否有正式結婚。康偉因操控上市公司股價於今年初被上海刑事扣查。美國科技媒體The Information引述認識兩人的消息人士稱，黃樂早於10年前經康偉介紹認識黃仁勳，而黃樂自2023年以來促成總值最少75億美元(約585億港元)、約24萬粒英偉達晶片輸往中國。

根據路透社報道，The Information指黃樂與丈夫和姐妹透過多間中國和新加坡公司，建立採購英偉達晶片的網絡。當英偉達晶片受到美國出口管制時，黃樂利用與英偉達的關係，成功取得英偉達晶片供應，協助約24萬粒H100、H200和一些A100晶片運到中國。部分晶片最終供給阿里巴巴、騰訊和一些較細規模的AI(人工智能)研究所。H100屬先進晶片，美國限制其輸往中國。路透社稱，不知黃樂身在何處，無法取得其回應。《紐約郵報》則引述The Information的報道指，黃仁勳在2010年代與黃樂丈夫康偉做生意，當時康偉收購了中國的電子遊戲公司需要晶片。

黃仁勳出軌｜黃樂丈夫向客戶炫耀妻子與黃仁勳關係 《紐郵》指，康偉介紹了黃樂給黃仁勳認識，因此「雙黃」非如過去報道中所說在2024年初才認識。內地傳媒則指，黃樂和康偉這對夫婦過去多年來利用與黃仁勳的關係做生意。有報道更指康偉向客戶炫耀妻子與黃仁勳的關係。黃樂也常在社交網上載與黃仁勳到世界各品酒的照片。The Information稱，黃樂與黃仁勳的密切關係助她在中國做生意賺錢。英國《金融時報》稱，黃樂與康偉在2025年初推銷一項大型數據中心項目時，向投資者稱，在獲取英偉達繪圖處理器(GPU)方面完全沒有問題，「要多少有多少」，還吹噓阿里巴巴是他們新數據中心的客戶。