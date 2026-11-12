黃仁勳婚外情 紐時︰特朗普曾獲魯比奧親口匯報 共和黨重量級參議員促辭職

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳爆出懷疑涉諜婚外情的風波愈演愈烈，有共和黨重量級參議員周二公開要求他辭去CEO職務，指其已不適合繼續掌舵。美國總統特朗普也持續受壓，《紐約時報》指他於今年5月乘空軍一號訪華途中，國務卿魯比奧親口匯報指情報顯示黃仁勳與一名被指是間諜的女子有染，跟特朗普早前聲稱他在習特會前，對黃仁勳這事不知情的說法不符。參議院民主黨領袖舒默促特朗普交代。
共和黨參議員、美國參議院銀行委員會成員克雷默(Kevin Cramer)周二在新聞網站Politico訪問中稱，英偉達晶片是涉及國家安全的敏感技術，「就算黃仁勳一生做過最差勁的事，只是跟一位可能是、可能不是中國間諜的女子發生婚外情……也已夠(嚴重)了」，「我認為他須辭職」。
《紐時》周二報道，去年底首次有官員向特朗普簡報，指與黃仁勳搭上的女子(黃樂)相信是為中國情報部門工作；並指魯比奧在特朗普今年5月訪華前數周，曾監督起草相關備忘錄，並交予少數高層官員傳閱，但該備忘錄並非為特朗普準備。該報引述消息人士稱特朗普訪華時，黃仁勳本來不在代表團名單內，但總統專機在阿拉斯加停留加油時，特朗普臨時邀請黃仁勳同行，魯比奧知道後隨即親口向特朗普簡報黃仁勳的涉諜婚外情，是特朗普7個月內第二次獲相關匯報。特朗普聽後沒有改變決定，仍讓黃仁勳隨團訪華。
英偉達內部氣氛沮喪
另外，美媒CNBC引述知情人士指，黃仁勳周二返回英偉達加州總部主持例行高層會議，並於會議開始時就婚外情風波向員工致歉。他未有接受提問便迅速返回議程，欲營造「一切如常」氣氛，但有員工透露公司氣氛令人沮喪。(相關新聞見A6)