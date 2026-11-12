黃仁勳婚外情 紐時︰特朗普曾獲魯比奧親口匯報 共和黨重量級參議員促辭職

魯比奧據報曾在空軍一號上向特朗普簡報黃仁勳涉諜婚外情。(路透社)

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳爆出懷疑涉諜婚外情的風波愈演愈烈，有共和黨重量級參議員周二公開要求他辭去CEO職務，指其已不適合繼續掌舵。美國總統特朗普也持續受壓，《紐約時報》指他於今年5月乘空軍一號訪華途中，國務卿魯比奧親口匯報指情報顯示黃仁勳與一名被指是間諜的女子有染，跟特朗普早前聲稱他在習特會前，對黃仁勳這事不知情的說法不符。參議院民主黨領袖舒默促特朗普交代。

共和黨參議員、美國參議院銀行委員會成員克雷默(Kevin Cramer)周二在新聞網站Politico訪問中稱，英偉達晶片是涉及國家安全的敏感技術，「就算黃仁勳一生做過最差勁的事，只是跟一位可能是、可能不是中國間諜的女子發生婚外情……也已夠(嚴重)了」，「我認為他須辭職」。