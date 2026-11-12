俄烏戰爭｜俄兵踩地雷奄奄一息　戰友補槍爆頭　掀網民熱議(慎入/有片)

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭至今造成大量生靈塗炭，無數人流離失所。烏克蘭軍方無人機近日拍下一段殘酷而令人痛心的畫面，兩名俄羅斯步兵在烏克蘭哈爾科夫(Kharkiv)地區前線村莊推進時，其中一名士兵不慎踩中地雷當場被炸重傷、倒在地上奄奄一息，同行的俄軍戰友當場掏出步槍，近距離對著重傷同袍的頭部開槍。影片在網上掀起網民熱議。

網上影片顯示，兩名俄羅斯步兵在烏克蘭哈爾科夫地區某處村莊街道小心推進，期間前面的士兵意外踩中一枚地雷，瞬間引發猛烈爆炸，讓士兵遭受重創倒在地上奄奄一息，其身後毫髮無傷的俄軍戰友見狀，上前先查看受傷同袍，之後提起步槍，朝對方頭部開槍，即使步槍連續兩次卡彈，他仍重新裝彈後再向受傷同袍爆頭擊斃，隨後離開。