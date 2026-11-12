俄烏戰爭｜俄兵踩地雷奄奄一息　戰友補槍爆頭　掀網民熱議(慎入/有片)

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭至今造成大量生靈塗炭，無數人流離失所。烏克蘭軍方無人機近日拍下一段殘酷而令人痛心的畫面，兩名俄羅斯步兵在烏克蘭哈爾科夫(Kharkiv)地區前線村莊推進時，其中一名士兵不慎踩中地雷當場被炸重傷、倒在地上奄奄一息，同行的俄軍戰友當場掏出步槍，近距離對著重傷同袍的頭部開槍。影片在網上掀起網民熱議。
網上影片顯示，兩名俄羅斯步兵在烏克蘭哈爾科夫地區某處村莊街道小心推進，期間前面的士兵意外踩中一枚地雷，瞬間引發猛烈爆炸，讓士兵遭受重創倒在地上奄奄一息，其身後毫髮無傷的俄軍戰友見狀，上前先查看受傷同袍，之後提起步槍，朝對方頭部開槍，即使步槍連續兩次卡彈，他仍重新裝彈後再向受傷同袍爆頭擊斃，隨後離開。
戰地記者狠批俄軍執行冷血指令
烏克蘭知名戰地記者Andriy Tsaplienko公開這段影片並痛批：「看看這名兇手動作有多麼迅速與果斷，他完全是在執行冷血的指令。俄羅斯口口聲聲說『絕不拋下自己人』，實際上卻是『絕不拋下，直接解決掉』，這完美總括了俄羅斯這個食人族國家的本質。」影片在網上掀起兩極反應，部分人批評開槍俄兵未有對同袍施救，相反冷血殘酷背棄同袍的信任，剝削戰友生存的權利；另有部分人卻認為士兵深入敵陣面對重傷同袍，在缺乏支援下，開槍或許是唯一的方法；更有人狠批，沒有戰爭就沒有這個悲劇。
警告：影片或會令人情緒不安
🔥 Kharkiv Front, A Russian soldier is seen shooting his wounded comrade in the head after the latter was struck by a Ukrainian FPV drone. No attempt at medical assistance or evacuation is made. Another stark example of the brutal treatment of wounded personnel. https://t.co/1J660Yo5rT— Vijesti (@Vijesti11111) November 10, 2026