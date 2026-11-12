大馬女星大排檔拍片嫌華婦太嘈爆口角　掀熱議遭一面倒批評(有片)

馬來西亞混血女星Zarina Anjoulie(Anju)周二(10日)在雪州賽城一間大排檔錄製播客節目期間，疑因不滿大排檔內一名華裔婦女高聲談話而爆口角，Zarina更以流利普通話與對方互罵，事發畫面曝光後引發大馬網民熱議，Zarina被一面倒批評為何在大排檔拍攝，亦有網民對她的語言能力感到驚喜，笑指四文三語是馬來西亞的日常生活，僅在這尷尬情況下展示感到遺撼。

Zarina高聲喝斥華婦「安靜！」

綜合報道，Zarina當時正在大排檔錄制播客節目，疑似因後方一名華裔婦女談話聲太大，轉身要求對方安靜，並促請工作人員出面處理。現場兩主持人嘗試安撫Zarina，提醒她這裡是大排檔，掩咀竊笑，但未有介入處理；不過，Zarina隨後再次轉身，高聲叱喝「安靜！」並以普通話斥對方：「我跟你講做麼啊，妳很吵啊！」華婦隨即反駁，強調這裡是公共場所：「這裡是公共場所，不是你家，我講話大聲關你屁事。」