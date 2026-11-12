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出版：2026-Nov-12 11:13
更新：2026-Nov-12 11:13

大馬女星大排檔拍片嫌華婦太嘈爆口角　掀熱議遭一面倒批評(有片)

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大馬女星大排檔拍片嫌華婦太嘈爆口角，掀熱議遭一面倒批評。

大馬女星大排檔拍片嫌華婦太嘈爆口角，掀熱議遭一面倒批評。

馬來西亞混血女星Zarina Anjoulie(Anju)周二(10日)在雪州賽城一間大排檔錄製播客節目期間，疑因不滿大排檔內一名華裔婦女高聲談話而爆口角，Zarina更以流利普通話與對方互罵，事發畫面曝光後引發大馬網民熱議，Zarina被一面倒批評為何在大排檔拍攝，亦有網民對她的語言能力感到驚喜，笑指四文三語是馬來西亞的日常生活，僅在這尷尬情況下展示感到遺撼。

Zarina高聲喝斥華婦「安靜！」

綜合報道，Zarina當時正在大排檔錄制播客節目，疑似因後方一名華裔婦女談話聲太大，轉身要求對方安靜，並促請工作人員出面處理。現場兩主持人嘗試安撫Zarina，提醒她這裡是大排檔，掩咀竊笑，但未有介入處理；不過，Zarina隨後再次轉身，高聲叱喝「安靜！」並以普通話斥對方：「我跟你講做麼啊，妳很吵啊！」華婦隨即反駁，強調這裡是公共場所：「這裡是公共場所，不是你家，我講話大聲關你屁事。」

Zarina怒站起來走向華婦吆喝：「關(我事)！」之後兩人不斷喊「來！來！來！」火藥味濃，兩名主持人隨即指示工作人員上前隔開Zarina與華婦，以免雙方發生肢體衝突。影片曝光後引起網民熱議，不少人批評Zarina在公共場所錄製節目，卻要求正常用餐的食客保持安靜，未免要求過分，也有人質疑節目組選擇大排檔作為錄製地點，才導致雙方發生衝突。

Zarina當時正在大排檔錄制播客節目，疑似因後方一名華裔婦女談話聲太大，轉身要求對方安靜。(X) 現場兩主持人嘗試安撫Zarina，提醒她這里是大排檔，掩咀竊笑，但未有介入處理。(X) 華婦強調：「這裡是公共場所，不是你家，我講話大聲關你屁事。」Zarina怒站起來走向華婦吆喝：「關(我事)！」(X) 兩人不斷喊「來！來！來！」火藥味濃，兩名主持人隨即指示工作人員上前隔開Zarina與華婦。(X)

Zarina聲稱對方愈講愈大聲如同挑釁

Zarina隨後在網上發布視頻解釋事件經過。她聲稱當時已經要求該名華婦降低聲量，但對方仍持續高聲談話，如同在挑釁，嚴重干擾她錄製節目時的專注力。Zarina表示，大排檔內其他顧客在發現有人錄製節目後，都主動配合降低聲量，唯獨該名婦女沒有配合。她說：「我並不介意現場有吵鬧聲，甚至可以理解孩子在旁吵鬧，但當我提高聲量講話時，對方反而愈講愈大聲，讓我無法專注繼續錄影。她亦坦言，在大排檔錄製播客是最差的地點，即使將節目移到森林，在地上盤坐錄製也沒問題，只要不會受到干擾。她在視頻中也將矛頭指向播客主持方及大排檔店主，未有介入處理嘈音導致衝突。

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