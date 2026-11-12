大馬女星大排檔拍片嫌華婦太嘈爆口角　掀熱議遭一面倒批評(有片)

馬來西亞混血女星Zarina Anjoulie(Anju)周二(10日)在雪州賽城一間大排檔錄製播客節目期間，疑因不滿大排檔內一名華裔婦女高聲談話而爆口角，Zarina更以流利普通話與對方互罵，事發畫面曝光後引發大馬網民熱議，Zarina被一面倒批評為何在大排檔拍攝，亦有網民對她的語言能力感到驚喜，笑指四文三語是馬來西亞的日常生活，僅在這尷尬情況下展示感到遺撼。
Zarina高聲喝斥華婦「安靜！」
綜合報道，Zarina當時正在大排檔錄制播客節目，疑似因後方一名華裔婦女談話聲太大，轉身要求對方安靜，並促請工作人員出面處理。現場兩主持人嘗試安撫Zarina，提醒她這裡是大排檔，掩咀竊笑，但未有介入處理；不過，Zarina隨後再次轉身，高聲叱喝「安靜！」並以普通話斥對方：「我跟你講做麼啊，妳很吵啊！」華婦隨即反駁，強調這裡是公共場所：「這裡是公共場所，不是你家，我講話大聲關你屁事。」
Zarina怒站起來走向華婦吆喝：「關(我事)！」之後兩人不斷喊「來！來！來！」火藥味濃，兩名主持人隨即指示工作人員上前隔開Zarina與華婦，以免雙方發生肢體衝突。影片曝光後引起網民熱議，不少人批評Zarina在公共場所錄製節目，卻要求正常用餐的食客保持安靜，未免要求過分，也有人質疑節目組選擇大排檔作為錄製地點，才導致雙方發生衝突。
Zarina聲稱對方愈講愈大聲如同挑釁
Zarina隨後在網上發布視頻解釋事件經過。她聲稱當時已經要求該名華婦降低聲量，但對方仍持續高聲談話，如同在挑釁，嚴重干擾她錄製節目時的專注力。Zarina表示，大排檔內其他顧客在發現有人錄製節目後，都主動配合降低聲量，唯獨該名婦女沒有配合。她說：「我並不介意現場有吵鬧聲，甚至可以理解孩子在旁吵鬧，但當我提高聲量講話時，對方反而愈講愈大聲，讓我無法專注繼續錄影。她亦坦言，在大排檔錄製播客是最差的地點，即使將節目移到森林，在地上盤坐錄製也沒問題，只要不會受到干擾。她在視頻中也將矛頭指向播客主持方及大排檔店主，未有介入處理嘈音導致衝突。
Punca pergaduhan Zarina Anjoulie atau Anju dengan seorang wanita Cina di kedai makan rupa rupanya bermula ketika Anju sedang menjalani rakaman podcast di situ. Wanita Cina yang berada di belakangnya dikatakan bising sehingga Anju menegur dan memintanya diam. Namun, wanita itu membalas teguran tersebut sebelum Anju turut membalas menggunakan bahasa Cina. Apa yang mencuri perhatian ramai, rupa rupanya Anju pandai bertutur dalam bahasa Cina sehingga ramai yang tidak menyangka kebolehannya itu.— streetkaka (@streetkakaa) November 10, 2026