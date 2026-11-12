嘈音起爭執　10歲童聽母親話去取槍　射死16歲女鄰居(慎入/有片)

美國新墨西哥州發生一宗槍擊悲劇，一名母親因不滿鄰居播放音樂聲量太大，與對方爆發激烈爭執，竟要求年僅10歲的兒子回家拿槍，還對鄰居警告「他要朝你開槍了」，結果男童真的持槍射擊，導致鄰居16歲女兒中彈身亡。監視器錄下女子要求兒子拿槍的聲音，法官認為她對社區構成危險，裁定羈押且不得保釋。
綜合報道，事發於10月31日萬聖節當天下午約4時，40歲女子Elaina Gomez-Villeda當時帶著10歲兒子參加萬聖節活動後返家，因不滿鄰居播放音樂音量過大，上門要求對方降低音量，但鄰居不認為聲量大，雙方因此發生口角。幾分鐘後，鄰居母女走出公寓準備在門口安裝監視器，Elaina再度與對方發生爭執，更發生肢體衝突。Elaina與鄰居母親互相揮拳，鄰居16歲女兒Keinerlein Rangel也捲入混亂，更一度與Elaina的10歲兒子發生衝突。網上監視器影片顯示，Elaina與鄰居母女三人互相糾纏，錄音中可以清楚聽見Elaina說出：「去拿槍」，她還警告鄰居：「他(兒子)要朝你開槍了！你看，他要開槍打人了！」詎料10歲男童真的從公寓內拿出一把手槍，返回衝突現場，男童先開了1槍，但沒有擊中任何人，接著又開第2槍，擊中Keinerlein，導致她當場死亡。
辯護律師：男童在母親遇襲後自行拿槍非受指示開火
槍擊發生後，Elaina立即帶著兒子返回屋內反鎖大門，她先聯絡了丈夫，接著撥打911報警。死者父親得知女兒中槍後，情緒激動地打破窗戶，試圖闖入Elaina住所，但險遭Elaina開槍擊中。警方到場隨即進行調查，發現屋內還有其他未妥善上鎖的槍枝，現場使用的左輪手槍則被查出是遭竊槍枝。Elaina的辯護律師表示，當事人當時遭人持電鑽攻擊受傷，男童是在母親遇襲後自行拿槍，並非受Elaina指示開火。法官Joseph Montaño指出，一名年僅10歲的兒童竟能熟練操作左輪手槍，讓他對槍枝安全及公共安全感到高度憂慮，因此下令Elaina必須繼續羈押，不得保釋。Elaina面臨謀殺、共謀謀殺、虐待兒童、促使未成年人犯罪、未妥善保管槍枝、毆打及收受贓物等多項刑事指控，至於開槍的10歲男童，由於年齡尚小，目前尚未遭到刑事起訴。警方與地方檢察官辦公室及州政府相關單位合作，評估是否有適用於男童的刑事處置方式。