嘈音起爭執　10歲童聽母親話去取槍　射死16歲女鄰居(慎入/有片)

美國新墨西哥州發生一宗槍擊悲劇，一名母親因不滿鄰居播放音樂聲量太大，與對方爆發激烈爭執，竟要求年僅10歲的兒子回家拿槍，還對鄰居警告「他要朝你開槍了」，結果男童真的持槍射擊，導致鄰居16歲女兒中彈身亡。監視器錄下女子要求兒子拿槍的聲音，法官認為她對社區構成危險，裁定羈押且不得保釋。

綜合報道，事發於10月31日萬聖節當天下午約4時，40歲女子Elaina Gomez-Villeda當時帶著10歲兒子參加萬聖節活動後返家，因不滿鄰居播放音樂音量過大，上門要求對方降低音量，但鄰居不認為聲量大，雙方因此發生口角。幾分鐘後，鄰居母女走出公寓準備在門口安裝監視器，Elaina再度與對方發生爭執，更發生肢體衝突。Elaina與鄰居母親互相揮拳，鄰居16歲女兒Keinerlein Rangel也捲入混亂，更一度與Elaina的10歲兒子發生衝突。網上監視器影片顯示，Elaina與鄰居母女三人互相糾纏，錄音中可以清楚聽見Elaina說出：「去拿槍」，她還警告鄰居：「他(兒子)要朝你開槍了！你看，他要開槍打人了！」詎料10歲男童真的從公寓內拿出一把手槍，返回衝突現場，男童先開了1槍，但沒有擊中任何人，接著又開第2槍，擊中Keinerlein，導致她當場死亡。