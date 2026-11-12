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出版：2026-Nov-12 13:03
更新：2026-Nov-12 13:03

珍惜生命｜男子練靶場突把槍口指太陽穴　教練神反應力阻悲劇(有片)

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珍惜生命，男子練靶場突把槍口指太陽穴，教練神反應力阻悲劇。(X)

珍惜生命，男子練靶場突把槍口指太陽穴，教練神反應力阻悲劇。(X)

土耳其練靶場發生一宗企圖自殺的驚險事件。一名男子在射擊場練槍期間，突然將槍口對準自己的頭部，試圖自殺，幸男子身旁的教練及時反應，拼盡全力抓住男子手中的槍，防止槍支走火，成功阻止一場悲劇發生。

綜合報道，事發於當地周二(10日)在布爾薩一個練靶場，網上影片顯示，一名男子在射擊場於兩名射擊教練陪同下練槍，他對靶心開槍後，突然將槍口對準自己的太陽穴，試圖自殺，生死一剎，他身旁的射擊教練隨即反應過來，拼盡全力抓住男子手中的槍，阻止扳機的扣動，並防止槍支走火，另一名教練亦撲上前幫忙，3人發生激烈糾纏，混亂間更倒在地上，但射擊教練仍緊抓住槍未有鬆懈，最終兩名教練合力將男子制服。

射擊教練隨即反應過來，拼盡全力抓住男子手中的槍。(X) 另一名教練亦撲上前幫忙。(X) 3人發生激烈糾纏，混亂間更倒在地上，但射擊教練仍緊抓住槍未有鬆懈。(X) 3人發生激烈糾纏，混亂間更倒在地上，但射擊教練仍緊抓住槍未有鬆懈。(X) 最終兩名教練合力將男子制服。(X)

網民激讚射擊教練警覺及神反應

事件發生後，傷者的具體情況和事件起因引發了公眾關注。目前，有關事件所有細節的資訊尚未公布。但射擊教練的警覺及迅速的反應，成功阻止了一場可能致命的事故，卻獲得大批網民激讚。

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