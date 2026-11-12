男子連人帶車墮河險滅頂　腦海閃過《柯南》劇情成功自救(有片)

日本一名網民近日在行車期間被撞，導致連人帶車衝入河中。在滅頂之際，他腦中閃過動畫《名偵探柯南》的類似劇情，並試著依照劇中的方法，最終順利脫困，上岸後他坦言：「真的在最初的20秒左右，已做好死的覺悟」，他事後在社交平台發帖，至今超過1400萬人瀏覽。

綜合報道，社交平台X帳號「@nozinozi053」在文中憶述，指當時道路右邊墓園的路肩有人正在倒車，自己看到對方快到底的時候經過；詎料到對方突然轉向開動，直接撞上他，令他連人帶車翻入入河中。他說，當時擋風玻璃破裂，水瞬間灌滿車內，自己摸到門把一拉，意識到那是車門，於是用力推，雖然有點重，所幸還是打開。之後河邊住戶把他拉上岸，當下感覺頭部、右胸都感覺疼痛，頸部也無法轉動。但他未有交代有否就該宗交通意外報警。