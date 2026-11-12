紐約布魯克林住宅倒塌 至少2死17傷

美國紐約市布魯克林區今日（11月11日）發生建築物倒塌事故，一棟3層樓住宅倒塌，造成至少2人死亡、17人受傷，事故原因仍待調查。事故發生於當地時間下午4時左右，地點位於布魯克林平原區（Flatbush）。這棟建於1930年的住宅倒塌後，墜入旁邊正在挖掘工程的工地。
住宅建於1930年
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，至少2人死亡，另有多人送往醫院接受治療，傷勢包括危殆。消防局長Lillian Bonsignore指出，目前已知受害者共19人，其中包括7名兒童，另有一名消防員受到輕傷。
一名孕婦在意外後3小時內獲救
事故發生後，附近消防隊迅速抵達現場，協助從瓦礫中救出被困人士。當地電視台報道，至少有4名生還者在倒塌約2至2.5小時後獲救，其中包括一名孕婦。
救援人員目前仍使用搜救犬及各種設備搜索瓦礫堆，試圖確認是否還有其他人被困。消防官員表示，可能需要數天時間完整搜索，目前尚未清楚事故發生時建築物內及施工工地共有多少人，也無法確認是否仍有人失蹤。
紐約市建築局已派員檢查事故現場及周邊建築物的結構安全。當局尚未公布倒塌原因，是否與鄰近工地的挖掘工程有關，仍有待進一步調查。
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❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸 Un immeuble résidentiel de plusieurs étages s'est effondré à Brooklyn, à New York. Plusieurs morts sont à craindre et des blessés sont signalés. https://t.co/hLCMYXDfQR— Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026