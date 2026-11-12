紐約布魯克林住宅倒塌 至少2死17傷

美國紐約市布魯克林區今日（11月11日）發生建築物倒塌事故，一棟3層樓住宅倒塌，造成至少2人死亡、17人受傷，事故原因仍待調查。事故發生於當地時間下午4時左右，地點位於布魯克林平原區（Flatbush）。這棟建於1930年的住宅倒塌後，墜入旁邊正在挖掘工程的工地。

住宅建於1930年

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，至少2人死亡，另有多人送往醫院接受治療，傷勢包括危殆。消防局長Lillian Bonsignore指出，目前已知受害者共19人，其中包括7名兒童，另有一名消防員受到輕傷。