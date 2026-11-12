馬克龍迎接斯洛伐克總統 法儀仗隊員接連暈倒(有片)

現場影片顯示，正當馬克龍站在門口等候佩萊格里尼時，距離他數步之遙的一名儀仗隊隊員突然身體失衡，放下手中佩劍，隨即暈倒在地。馬克龍及其隨行工作人員見狀立即上前查看並協助，隨後該名隊員被工作人員攙扶離場。

更意外的是沒過多久，當馬克龍重新開始禮賓程序，上前與佩萊格里尼握手致意時，現場再次傳來佩劍落地的聲響，第二名儀仗隊員也隨即暈倒。聽到身後的動靜，馬克龍一邊握手一邊回頭望去，現場清晰錄下了有人驚呼：「到底發生了甚麼事？」隨後，這名隊員同樣被攙扶離開。截至目前，官方尚未公布兩名隊員暈倒的具體原因及最新健康狀況。