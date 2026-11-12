馬克龍迎接斯洛伐克總統 法儀仗隊員接連暈倒(有片)

法國總統馬克龍於周三(11月11日)在巴黎愛麗舍宮迎接到訪的斯洛伐克總統佩萊格里尼。歡迎儀式現場發生了罕見一幕，兩名法國儀仗隊隊員接連暈倒。
現場影片顯示，正當馬克龍站在門口等候佩萊格里尼時，距離他數步之遙的一名儀仗隊隊員突然身體失衡，放下手中佩劍，隨即暈倒在地。馬克龍及其隨行工作人員見狀立即上前查看並協助，隨後該名隊員被工作人員攙扶離場。
更意外的是沒過多久，當馬克龍重新開始禮賓程序，上前與佩萊格里尼握手致意時，現場再次傳來佩劍落地的聲響，第二名儀仗隊員也隨即暈倒。聽到身後的動靜，馬克龍一邊握手一邊回頭望去，現場清晰錄下了有人驚呼：「到底發生了甚麼事？」隨後，這名隊員同樣被攙扶離開。截至目前，官方尚未公布兩名隊員暈倒的具體原因及最新健康狀況。
法國媒體報道，當天正值法國第一次世界大戰停戰日紀念日，巴黎全天舉行極密集的官方紀念與禮賓儀式。在愛麗舍宮接待斯洛伐克總統之前，馬克龍剛在凱旋門主持了紀念活動，故有推測稱長達數小時的連續高強度站立戒備，可能導致儀仗隊員接連出現身體不適。
A member of the honor guard collapsed as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Elysee Palace in Paris for a visit with French President Emmanuel Macron https://t.co/U9gFHeetxb— Reuters (@Reuters) November 11, 2026