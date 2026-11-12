美國防長團隊無名戰士墓前談笑　被衛兵喝斥「保持安靜」

影片顯示，赫格塞斯一行人在墓前拍照後準備離開，期間有人發出笑聲並交談，隨即引來一名負責守衛墓地的美軍哨兵注意。衛兵轉身面向這群人，高聲提醒：「所有訪客必須始終保持安靜與尊重的氛圍。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）11月11日出席退伍軍人節活動後，前往阿靈頓國家公墓無名戰士墓（Tomb of the Unknown Soldier）拍照，隨行團隊涉嫌在現場談笑、發出笑聲，被負責守衛的美軍衛兵當場喝斥，要求所有訪客保持安靜與尊重。事件影片曝光後引發關注，令赫格塞斯再陷輿論風波。

赫格塞斯隨後繼續走上樓梯，影片中未見他回應衛兵。報道並未確認究竟是哪名團隊成員發出笑聲，無法證實赫格塞斯本人是否曾出聲。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，國防部長及整個國防部一直尊重美軍官兵為保衛美國所作出的犧牲。帕內爾指出，當天在紀念活動期間，衛兵正確且適當地提醒所有人維持應有的莊嚴儀態，並未將事件描述為違紀或衝突。

全天候守衛無名戰士墓 禁止破壞莊嚴

無名戰士墓位於阿靈頓國家公墓，是美國最具象徵意義的軍事紀念場所之一，安葬在戰爭中陣亡、身分無法確認的美軍士兵，包括第一次世界大戰及後續衝突中的無名軍人。

負責守衛墓地的是美國陸軍第3步兵團「老衛隊」（The Old Guard），衛兵全年全天候執勤，並以嚴格的步操及換崗儀式聞名。守衛人員會對破壞現場肅穆氛圍的訪客提出警告。