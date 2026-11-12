黃仁勳出軌｜Nvidia女高管已婚育2子 2008年入職

美國《紐約郵報》引述5名知情人士說法指出，現年63歲的黃仁勳與48歲的鮑威爾關係密切，鮑威爾直接向黃仁勳報告工作。消息人士稱，今年3月英偉達在美國加州聖荷西舉行年度開發者大會期間，兩人曾在附近一間酒店被目擊親密互動，甚至有旁人以手機錄下相關畫面。不過，《紐約時報》表示，並未取得或觀看該段影片。

鮑威爾2008年加入英偉達，任職超過18年。最初負責高等教育及醫療產業的業務拓展，2016年升任人工智能業務發展資深總監，2017年底出任醫療保健部門副總裁，負責推動人工智能、醫療影像、生命科學及藥物研發等領域的技術應用。

此外，知情人士透露，黃仁勳的保安人員曾注意到一名旁觀者以手機拍攝兩人互動，並將對方帶離現場，要求簽署保密協議。

10年前大讚黃仁勳

值得注意的是，鮑威爾早在2016年就曾公開稱讚黃仁勳。她當年6月在X發文表示，黃仁勳獲Glassdoor評選為美國頂尖行政總裁之一，並稱英偉達的工作環境很好，呼籲人才加入。

鮑威爾現年48歲，已婚，與丈夫育有2名子女。報道指出，夫妻倆據稱居住在美國北加州一棟價值約470萬美元（約3,687萬港元）的現代風格豪宅。鮑威爾曾就讀波士頓東北大學（Northeastern University），取得電機工程相關學位，1999年開始投入硬體工程領域，之後逐步轉向科技產業管理職務。