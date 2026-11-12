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出版：2026-Nov-12 18:20
更新：2026-Nov-12 18:20

美南卡州男嬰遭狠父擄走 連人帶狗籠埋地下24小時 靠1條毛巾奇蹟生還

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美國虐兒案

父親科默涉嫌擄走年幼兒子並將他活埋，被警方拘捕。(互聯網)

美國南卡羅來納州發生驚嚇虐兒案，一名11個月大男嬰遭25歲生父抱走後失蹤，警方聯同逾百人救援隊搜索超過一天後，終在一處樹林發現線索，搜救隊挖掘時聽到地下傳來嬰兒哭聲，加緊將他挖出並送院治療，奇蹟保命。報道指，父親將男嬰鎖進狗籠，連人帶鐵籠將他活埋。

《紐約郵報》、ABC News等媒體報道，事發於南卡州萊辛頓縣(Lexington county)，男嬰夏普(Koah Sharpe)由祖母照顧，本月9日早上祖母有事外出，離家前交託另一人照顧孫兒，未料父親科默(Michael Comer)趁著照顧者到達前入屋將年幼的夏普抱走，之後失聯。

家人發現後報警，但因科默沒有私家車，平時出行多靠搭順風車，警方難以追查其行蹤。隨後，警方、消防聯同居民等組成的100多人搜救隊展開大規模搜索。

男嬰失蹤同日晚上，警方在一處小屋拘捕科默，面對警方查問，他堅拒透露兒子下落。搜救隊翌日擴大搜索範圍，在距離科默住所約45米的一處樹林，發現一處剛被翻動過的土堆。搜救員查看，懷疑男嬰被掩埋，便立即挖掘，未料真的聽到泥土下傳出嬰兒哭聲。警方事後表示，「大家一聽到哭聲，立刻開始瘋狂挖掘。」

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搜救隊不久便挖出一個約長60厘米的鐵狗籠，小小的夏普被鎖在裡面，狗籠外層包裹著一條毛巾，埋在約30厘米深的泥土中。

警方估計，夏普被困在地底長達24小時。警長庫恩感嘆，「感謝上帝，籠子外包裹的毛巾在泥土下神奇地造成一個氣囊，提供足夠氧氣讓他在地下撐過這24小時」。男嬰獲救後隨即被送院治療。

法庭紀錄顯示，父親科默有家暴及非法持有武器等犯罪紀錄，一個月前因另一宗案件獲判緩刑。警方表示，9日晚以入屋行劫罪嫌將科默拘捕，他也面臨意圖謀殺、對兒童有非法行為以及監護干擾等控罪。警方正調查他這次擄走兒子的犯案動機及案發經過等。

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