日本靖國神社網站個人資料流出　無印良品社長為資料外洩道歉

日本靖國神社在周三（11日）公布，因應網站的個人登記資料流出，神社即時暫停網上商品銷售。而之前亦有顧客信用卡資料流出的無印良品，社長清水智今日召開記者會道歉，承認系統出現漏洞。

靖國神社在昨日公布，即日暫停護身符及日本國旗銷售的網站，原因是神社網站的管理員在10月28日發現網站遭到攻擊，導致約14,500筆的個人資料，包括姓名、電子郵件及帳戶註冊日期等訊息流出，目前神社未能確認損失。而網站在當日已立即暫停銷售網頁，未確定重開日期。神社表示「對於這次洩漏事件造成的巨大不便和擔憂，我們深表歉意。」神社已透過電子郵件通知受洩漏事件影響的人士，呼籲他們警惕冒充神社的可疑訊息。