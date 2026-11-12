日本靖國神社網站個人資料流出　無印良品社長為資料外洩道歉

日本靖國神社在周三（11日）公布，因應網站的個人登記資料流出，神社即時暫停網上商品銷售。而之前亦有顧客信用卡資料流出的無印良品，社長清水智今日召開記者會道歉，承認系統出現漏洞。
靖國神社在昨日公布，即日暫停護身符及日本國旗銷售的網站，原因是神社網站的管理員在10月28日發現網站遭到攻擊，導致約14,500筆的個人資料，包括姓名、電子郵件及帳戶註冊日期等訊息流出，目前神社未能確認損失。而網站在當日已立即暫停銷售網頁，未確定重開日期。神社表示「對於這次洩漏事件造成的巨大不便和擔憂，我們深表歉意。」神社已透過電子郵件通知受洩漏事件影響的人士，呼籲他們警惕冒充神社的可疑訊息。
無印良品今日在東京召開記者會，就公司網絡系統估計約109萬宗個人資料，包括信用卡完整號碼外洩而道歉。社長清水智表示：「本應銷毀的信用卡信息仍然存在。我們著手建立一套系統，避免保留不必要的信息」。他表示，對於資訊可能洩漏的信用卡，他們將承擔重新發卡的費用。無印在10月30日宣布，官方應用程式「MUJI App」遭到未經授權的訪問，多達約2,726萬條客戶記錄可能已被洩露。之後調查顯示，約44萬名顧客的完整信用卡號和收貨地址資料也可能被外洩。該公司已暫停除官方網上商店和部份官方應用程式功能外的所有服務，並加強安全措施。