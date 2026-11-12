印尼副總統涉學歷爭議請辭　法院裁定畢業證書無效

印尼副總統的吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）在今日（12日）宣布辭職。這位前總統佐科維多多（Joko Widodo）的兒子，在上月被印尼法院裁定其高中畢業證書無效，引發其學歷爭議。

39歲的吉布蘭在雅加達的議會大廈，向印尼最高立法機構人民協商會議領導層提交辭呈，他未有作出回應。其父親的佐科維多夕在接受記者訪問表示：「在公職人員中總有政治變化，這是正常的。」他在家鄉提醒兒子，政治職位只是暫時。他又指「我們將繼續支持蘇比安托（Prabowo Subianto）總統的政府，特別是那些服務於廣大公眾利益的項目。」