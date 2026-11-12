印尼副總統涉學歷爭議請辭　法院裁定畢業證書無效

印尼副總統的吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）在今日（12日）宣布辭職。這位前總統佐科維多多（Joko Widodo）的兒子，在上月被印尼法院裁定其高中畢業證書無效，引發其學歷爭議。
39歲的吉布蘭在雅加達的議會大廈，向印尼最高立法機構人民協商會議領導層提交辭呈，他未有作出回應。其父親的佐科維多夕在接受記者訪問表示：「在公職人員中總有政治變化，這是正常的。」他在家鄉提醒兒子，政治職位只是暫時。他又指「我們將繼續支持蘇比安托（Prabowo Subianto）總統的政府，特別是那些服務於廣大公眾利益的項目。」
根據印尼選舉法，總統或副總統候選人必須完成高中或同等程度的教育。由於吉布蘭是在海外完成中學教育，因此他需要提供文件證明其學歷相當於印尼高中畢業。在之前印尼的最高法院裁定吉布蘭在2024年競選期間所提供的高中畢業證書無效。隨後，來自8個政黨的120名議員星期三向眾議院領導層提交了一份請願書，啟動可能導致他被彈劾的議會程序。據報道指，吉布蘭在星期二已向總統的蘇比安托提出辭職，稱想避免長期的政治爭議。並在星期三親自向總統遞交辭職信。蘇比安托在今日下午與吉布蘭及議會領導層發表講話，稱他「心情沉重」地接受吉布蘭的辭職，並讚揚其下台表現出了「勇氣、責任感和政治家風度」。