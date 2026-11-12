美國聯合航空3原因「禁止」AI代訂機票 Meta股價應聲跌2%

美國聯合航空(United Airlines)周三宣布，以安全風險、保障私隱和可能違聯邦法例為由，禁止第三方的AI(人工智能)代理或助理於旗下訂票系統替客戶購買機票。報道指，愈來愈多消費者使用Meta的Muse和OpenAI的Dots等AI代理搜尋產品和格價，而AI代理也可以助消費者訂購機票。聯合航空「封殺」AI代理，料消費者將再不能輕易地搜尋到該公司最平機票。致力開發有關服務的Meta，其股價受消息影響一度跌2%，至每股628美元左右。

訂購機票｜AI代理取得客戶敏感個資 報道指，為客人代買機票，AI代理須取得客戶個人資料，例如信用卡等支付方法的驗證。聯合航空的反對理由是須與第三方AI代理分享客戶的驗證資料，可能會洩露敏感個人料。使用有關工具也可能導致在未經客戶受權下，購買了機票，或者帳戶資料遭更改，以及使用了飛行里數。AI代理也可替旅客增購服務或座艙升級，可以控制很多事情。另外，使用AI代理也可能違反美國聯邦規定，例如旅客須親自填寫資料，以核實行李是否含有違禁物品；若使用AI代理代辦登機手續，或違反規定。

有業界分析認為，聯合航空此措施是希望取回客戶訂購機票流程的控制權，不希望在現有Google搜尋、格價網和網上旅行社之外，出現更強大的中介商。航班搜尋其實會增加公司成本，毫無疑問聯合航空希望避免AI工具大量搜尋航班資料而引起的額外成本。