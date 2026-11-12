國際分析｜反特朗普成功之後 民主黨最大敵人是自己？

隨著美國中期選舉已過去，美國現屆國會會期亦進入倒數階段。各界觀望將掌控參眾兩院控制權的民主黨，在明年一月的新國會會期，如何大展拳腳，大力監督甚至秋後算帳總統特朗普。日前該黨預告計劃調查新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)，更表明支持推動彈劾國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)。儘管民主黨獲選民授權「教訓」特朗普，但該黨內部仍然「立立亂」，加上2028年大選後特朗普將卸任，民主黨再打「反特朗普」牌效果恐會減弱，未來兩年民主黨不但要在國會有所作為，更要證明自己不只是「反特朗普聯盟」。

民主黨在中期選舉掀起「藍潮」，主因是選民借選票表達對特朗普政府的不滿。生活成本高企是特朗普政府最被選民詬病之處，不少選民認為燃油及食品等價格上漲，是特朗普政府發起關稅戰及攻打伊朗導致；特朗普政府的移民、醫保政策以及涉貪問題也引起選民不滿。不少選民是在中期選舉尋求「替代選項」，而並非認同民主黨，英國《衛報》文章評論一針見血稱：「民主黨人獲勝的最核心條件其實很簡單：他們不是共和黨人。」 選民對民主黨評價不高

選民對特朗普政府失望之餘，對民主黨的評價其實亦不高。美國有線新聞網絡(CNN)民調顯示，受訪選民對民主黨和共和黨持負面評價的比例均超半數。YouGov民調顯示，美國民眾對眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)及參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)的正面評價，分別僅得26%及24%。美媒引述一名來自北卡羅來納州非裔選民稱，她希望看到改變，但對民主黨的能力也持懷疑態度，「民主黨要先做出實際行動，我在看到成效前，很難對任何一方有信心。」 民主黨人掌控國會後，相信會在推進改善民生等議程以及阻撓特朗普政府及共和黨方面有若干作為，但民主黨人想令其主張落實推行，也並不容易。

阻特朗普施政 難推民生政策 美國馬里蘭大學國際和安全研究中心(CISSM)研究員拉姆齊(Clay Ramsay)指，民主黨將推動的議程料包括：運用《戰爭權力法》及國會調查等手段，阻止伊朗戰事持續；推動提高聯邦最低工資標準；推遲實施或撤銷將於明年1月生效的醫療補助大幅削減政策；以及阻止針對加拿大的關稅措施等。此外亦料包括彈劾特朗普政府的高級官員。美國艾奧瓦州前眾議員丘薩克(Greg Cusack)預料，民主黨人在新一屆國會將更頻繁地向特朗普政府「說不」，比如拒絕為伊朗戰事追加撥款，以及阻撓批准特朗普提名的內閣官員及聯邦法官等。

由於特朗普仍擁有總統否決權，而民主黨在兩院的席位均未達到推翻總統否決所需的三分二多數，其推動的立法議程將面臨阻力。特朗普選前已表明，他將頻繁行使總統否決權，更戲稱自己將成為「否決先生」。因此，未來兩年兩黨將圍繞各項政策展開激烈爭鬥，國會調查、相互掣肘將成美國政治常態，民主黨想推動有助於改善民生的舉措恐怕不易。 黨內進步派與建制派之爭 另一方面，民主黨在中期選舉大勝，並不代表其內部已形成有效的政策路線及政治共識。目前民主黨更似一個「反特朗普集團」，而非一個具有共同政策主張的政治聯盟。民主黨並非憑藉明確的政策及施政優先事項贏得中期選舉，黨內候選人背景多元化、競選主張各異，很難形成清晰統一的政綱。該黨目前最大分歧在於進步派與建制派之爭。前者以佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)等人為代表，強調經濟公平、擴大社會福利，主張採取更鮮明的左翼政策；後者以舒默等人為代表，更注重爭取中間選民，在福利、移民及外交等議題相對謹慎。

眾議員臨陣倒戈 如權鬥縮影 在今次中期選舉前兩天，密歇根州出現民主黨人「臨陣倒戈」一幕。被視為民主黨建制派的眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)公開宣佈支持共和黨參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。史蒂文斯此前在該州黨內初選中敗給「進步派」代表賽義德(Abdul El-Sayed)，事件被視為民主黨進步派與建制派衝突的縮影。 民主黨未來兩年的政治路線將陷入兩難：若向進步派靠攏，可能疏遠建制派及部分中間選民；但若延續建制派路線，就可能失去年輕選民及基層進步力量的支持。美國弗吉尼亞理工大學政治傳播學者邁爾斯(Cayce Myers)展望2028年總統選舉，指民主黨將難以繼續僅憑「反特朗普敘事」贏得選民支持，其須在兼顧黨內不同派系立場及訴求的同時，形成一套能引起選民共鳴的政綱，但「這將是一項極其艱巨的任務」。