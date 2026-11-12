美伊戰爭｜特朗普：伊朗戰爭快將結束 傳萬斯或與德黑蘭強硬派會談

特朗普在阿靈頓國家公墓的退伍軍人日(Veterans Day)紀念儀式上發表演說，指美國想要確保對伊朗取得「全面勝利」，「而不是93%的勝利」，重申伊朗是全球頭號恐怖主義資助國，絕不能讓伊朗擁有核武。他說，在他領導的政府下，「我們反擊(伊朗)了，且發動猛烈的反擊，我們贏了。問題只是：我們想在何時結束它(戰爭)」。美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗，伊朗大規模反擊，戰爭至今持續逾8個月。

美伊戰爭持續、燃油價格高企等不利因素拖累共和黨中期選舉選情，總統特朗普選後不再提出恢復攻擊伊朗。他周三(11日)再度為伊朗戰爭辯護，稱這場衝突很快會結束，屆時全球將變得更安全；還說美國打算對伊朗取得全面勝利，「而不是93%的勝利」。美媒引述華府官員指，副總統萬斯正計劃與伊朗強硬派官員舉行直接會談，尋求結束戰事。

特朗普會見卡塔爾首相 淡化攻伊

談及美軍陣亡人數，特朗普表示，「我們失去了18條美好的生命」，但這場衝突很快就會結束，當衝突結束時，「整個世界將成為更安全、更好且更和平的地方」。傳媒報道，特朗普周一(9日)在白宮會晤卡塔爾首相穆罕默德，淡化了短期內大規模攻伊的可能性，但仍不願接受伊朗提出的停火方案。卡塔爾與其他海灣國家一再遊說特朗普，不要重啟戰事。

特朗普近日不再把重心放在恢復攻擊伊朗，而是傾向藉經濟施壓來迫使伊朗讓步。他本月8日接受新聞節目《60分鐘》訪問時表示，不認為「有任何理由要這麼做(重啟戰事)」。