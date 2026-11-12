美伊戰爭｜特朗普：伊朗戰爭快將結束 傳萬斯或與德黑蘭強硬派會談

美伊戰爭持續、燃油價格高企等不利因素拖累共和黨中期選舉選情，總統特朗普選後不再提出恢復攻擊伊朗。他周三(11日)再度為伊朗戰爭辯護，稱這場衝突很快會結束，屆時全球將變得更安全；還說美國打算對伊朗取得全面勝利，「而不是93%的勝利」。美媒引述華府官員指，副總統萬斯正計劃與伊朗強硬派官員舉行直接會談，尋求結束戰事。
特朗普在阿靈頓國家公墓的退伍軍人日(Veterans Day)紀念儀式上發表演說，指美國想要確保對伊朗取得「全面勝利」，「而不是93%的勝利」，重申伊朗是全球頭號恐怖主義資助國，絕不能讓伊朗擁有核武。他說，在他領導的政府下，「我們反擊(伊朗)了，且發動猛烈的反擊，我們贏了。問題只是：我們想在何時結束它(戰爭)」。美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗，伊朗大規模反擊，戰爭至今持續逾8個月。
特朗普會見卡塔爾首相 淡化攻伊
談及美軍陣亡人數，特朗普表示，「我們失去了18條美好的生命」，但這場衝突很快就會結束，當衝突結束時，「整個世界將成為更安全、更好且更和平的地方」。傳媒報道，特朗普周一(9日)在白宮會晤卡塔爾首相穆罕默德，淡化了短期內大規模攻伊的可能性，但仍不願接受伊朗提出的停火方案。卡塔爾與其他海灣國家一再遊說特朗普，不要重啟戰事。
特朗普近日不再把重心放在恢復攻擊伊朗，而是傾向藉經濟施壓來迫使伊朗讓步。他本月8日接受新聞節目《60分鐘》訪問時表示，不認為「有任何理由要這麼做(重啟戰事)」。
特朗普與內塔尼亞胡爆罵戰
另外，以色列《新消息報》等媒體引述消息人士指，特朗普和以色列總理內塔尼亞胡上周末通電話時，在是否恢復攻伊上立場相左，內塔尼亞胡一再要求重啟戰事，但特朗普堅持推進和談，兩人最後針鋒相對。《紐約郵報》報道，兩人過去已有「激烈通話」，例如6月在數次通話中起爭拗，特朗普事後告訴該報，他曾罵對方「他媽的瘋了」。《金融時報》近日報道，內塔尼亞胡每天都打電話給特朗普，要求他恢復軍事行動。
另外，《華爾街日報》引述美國及中東官員報道，副總統萬斯上月曾去信伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊，提議雙方會面，地點可能在卡塔爾首都多哈，但相關討論仍在初步階段。