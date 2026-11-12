黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展 認為「他做得對」

美國國會中期選舉結束，但新一屆參眾兩院還未就職，仍為眾議院議長、共和黨議員約翰遜稱，黃仁勳宣布辭去英偉達行政總裁等職位，是「巨大和震驚」的發展，但他認為黃仁勳退下來「做得對」。約翰遜指，英偉達是一間非常重要的公司，不只對美國經濟，對美國國安也很重要，涉及巨大利益和備受關注。黃仁勳是英偉達創辦人之一，目前持有該公司3.5%股權；他可說是從科技神壇跌下來，離開他一手創立33年的公司。

黃仁勳與總統特朗普關係友好，甚至有總統的手機號碼。據悉，與特朗普開會的人士表示，曾見到特朗普的手機彈出黃仁勳來電顯示。兩人也常常見面和通電話。特朗普上月才向黃仁勳頒發科學和技術界最高榮譽「美國國家科學獎章」。有指，黃仁勳與特朗普的聯繫亦令他對特朗普人工智能(AI)政策有很大影響力。