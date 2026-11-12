黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展 認為「他做得對」

美國國會中期選舉結束，但新一屆參眾兩院還未就職，仍為眾議院議長、共和黨議員約翰遜稱，黃仁勳宣布辭去英偉達行政總裁等職位，是「巨大和震驚」的發展，但他認為黃仁勳退下來「做得對」。約翰遜指，英偉達是一間非常重要的公司，不只對美國經濟，對美國國安也很重要，涉及巨大利益和備受關注。黃仁勳是英偉達創辦人之一，目前持有該公司3.5%股權；他可說是從科技神壇跌下來，離開他一手創立33年的公司。
黃仁勳與總統特朗普關係友好，甚至有總統的手機號碼。據悉，與特朗普開會的人士表示，曾見到特朗普的手機彈出黃仁勳來電顯示。兩人也常常見面和通電話。特朗普上月才向黃仁勳頒發科學和技術界最高榮譽「美國國家科學獎章」。有指，黃仁勳與特朗普的聯繫亦令他對特朗普人工智能(AI)政策有很大影響力。
黃仁勳出軌｜被爆與高層下屬有染成壓垮駱駝稻草
黃仁勳被拍到與英偉達醫療保健部門副總裁鮑威爾(Kimberly Powell)有「親密」行為。鮑威爾在職務上須向黃仁勳匯報。董事會於周日情婦黃樂事件爆出後仍稱信任黃仁勳，稱他將留任行政總裁，惟傳出他連環出軌後頓生變。美國《紐約時報》引述5名曾在英偉達工作的匿名人士稱，現年63歲的黃仁勳與48歲的鮑威爾有染，並在公司內部引發議論。報道指，在3月聖何塞舉行的英偉達開發者大會舉行期間，公司同時在附近一間酒店舉行會議。鮑威爾與黃仁勳被人看到舉止親密，甚至有旁觀者用手機拍下兩人互動的影片，並被黃的保鑣發現，將拍攝者帶離現場，要求對方簽署保密協議。《紐時》稱，並未取得或觀看該段影片。根據英偉達的守則，員工應「避免自身行為造成利益衝突情況」，其中包括「私人關係」。公司還表示，會「及時調查有關不當行為的舉報」。記者致電話黃仁勛，詢問他與鮑威爾的關係時，他回答「我認為你不應該直接跟我談這件事。」隨後掛斷電話。英偉達拒絕發表聲明，鮑威爾沒有回應查詢。
鮑威爾2008年加入英偉達，最初負責高等教育及醫療產業的業務拓展；2016年升任人工智能(AI)業務發展資深總監，翌年出任醫療保健部門副總裁，負責推動AI、醫療影像、生命科學及藥物研發等技術應用。美國公司高層被爆與下屬有染難逃辭職命運，例如晶片製造商英特爾行政總裁克爾扎尼奇承認與一名員工存在「雙方自願的親密關係」後辭職。