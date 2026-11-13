國際分析｜反特朗普容易 凝聚共識難 民主黨真正考驗將開始

隨著美國中期選舉過去，美國現屆國會會期亦進入倒數階段。各界觀望將掌控參眾兩院控制權的民主黨，在明年1月的新國會會期，如何大展拳腳，大力監督甚至秋後算帳總統特朗普。日前該黨預告計劃調查新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)，更表明支持推動彈劾國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)。儘管民主黨獲選民授權「教訓」特朗普，但該黨內部仍然「立立亂」，加上2028年大選後特朗普將卸任，民主黨再打「反特朗普」牌效果恐會減弱，未來兩年民主黨不但要在國會有所作為，更要證明自己不只是「反特朗普聯盟」。

民主黨在中期選舉掀起「藍潮」，主因是選民借選票表達對特朗普政府的不滿。生活成本高企是特朗普政府最被選民詬病之處，不少選民認為燃油及食品等價格上漲，是特朗普政府發起關稅戰及攻打伊朗導致；特朗普政府的移民、醫保政策以及涉貪問題也引起選民不滿。不少選民是在中期選舉尋求「替代選項」，而並非認同民主黨，英國《衛報》文章評論一針見血稱：「民主黨人獲勝的最核心條件其實很簡單：他們不是共和黨人。」 選民對民主黨評價不高

選民對特朗普政府失望之餘，對民主黨的評價其實亦不高。美國有線新聞網絡(CNN)民調顯示，受訪選民對民主黨和共和黨持負面評價的比例均超半數。YouGov民調顯示，美國民眾對眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)及參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)的正面評價，分別僅得26%及24%。美媒引述一名來自北卡羅來納州非裔選民稱，她希望看到改變，但對民主黨的能力也持懷疑態度，「民主黨要先做出實際行動，我在看到成效前，很難對任何一方有信心。」 民主黨人掌控國會後，相信會在推進改善民生等議程、阻撓特朗普政府及共和黨方面有若干作為，但民主黨人想令其主張落實推行，也並不容易。

阻特朗普施政 難推民生政策 美國馬里蘭大學國際和安全研究中心(CISSM)研究員拉姆齊(Clay Ramsay)指，民主黨將推動的議程料包括：運用《戰爭權力法》及國會調查等手段，阻止伊朗戰事持續；推動提高聯邦最低工資標準；推遲實施或撤銷將於明年1月生效的醫療補助大幅削減政策；以及阻止針對加拿大的關稅措施等。此外亦料包括彈劾特朗普政府的高級官員。美國艾奧瓦州前眾議員丘薩克(Greg Cusack)預料，民主黨人在新一屆國會將更頻繁地向特朗普政府「說不」，比如拒絕為伊朗戰事追加撥款，以及阻撓批准特朗普提名的內閣官員及聯邦法官等。

由於特朗普仍擁有總統否決權，而民主黨在兩院的席位均未達到推翻總統否決所需的三分二多數，其推動的立法議程將面臨阻力。特朗普選前已表明，他將頻繁行使總統否決權，更戲稱自己將成為「否決先生」。因此，未來兩年兩黨將圍繞各項政策展開激烈爭鬥，國會調查、相互掣肘將成美國政治常態，民主黨想推動有助於改善民生的舉措恐怕不易。 黨內進步派與建制派之爭 另一方面，民主黨在中期選舉大勝，並不代表其內部已形成有效的政策路線及政治共識。目前民主黨更似一個「反特朗普集團」，而非一個具有共同政策主張的政治聯盟。民主黨並非憑藉明確的政策及施政優先事項贏得中期選舉，黨內候選人背景多元化、競選主張各異，很難形成清晰統一的政綱。該黨目前最大分歧在於進步派與建制派之爭。前者以佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)等人為代表，強調經濟公平、擴大社會福利，主張採取更鮮明的左翼政策；後者以舒默等人為代表，更注重爭取中間選民，在福利、移民及外交等議題相對謹慎。

眾議員臨陣倒戈 如權鬥縮影 在今次中期選舉前兩天，密歇根州出現民主黨人「臨陣倒戈」一幕。被視為民主黨建制派的眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)公開宣佈支持共和黨參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。史蒂文斯此前在該州黨內初選中敗給「進步派」代表賽義德(Abdul El-Sayed)，事件被視為民主黨進步派與建制派衝突的縮影。 民主黨未來兩年的政治路線將陷入兩難：若向進步派靠攏，可能疏遠建制派及部分中間選民；但若延續建制派路線，就可能失去年輕選民及基層進步力量的支持。美國弗吉尼亞理工大學政治傳播學者邁爾斯(Cayce Myers)展望2028年總統選舉，指民主黨將難以繼續僅憑「反特朗普敘事」贏得選民支持，其須在兼顧黨內不同派系立場及訴求的同時，形成一套能引起選民共鳴的政綱，但「這將是一項極其艱巨的任務」。