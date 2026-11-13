被爆與高層下屬有染 黃仁勳連環出軌 辭去英偉達行政總裁

晶片巨擘英偉達行政總裁黃仁勳深陷泥沼，被爆婚外情不止一人，除了被指是間諜的中國女商人黃樂，還有英偉達一名已婚女高層。昨日美股開市前，英偉達宣布黃仁勳辭去行政總裁，以及總裁和董事會董事職務；財務總監Colette Kress出任臨時行政總裁。英偉達股價在甫開市時挫10%。美媒周三揭露，在今年3月加州聖何塞(又稱聖荷西)年度開發者大會舉行期間，黃仁勳被拍到與英偉達醫療保健部門副總裁鮑威爾(Kimberly Powell)有「親密」行為。鮑威爾在職務上須向黃仁勳匯報。記者致電黃仁勳時，他拒絕回應並迅速掛斷電話。消息傳出後，英偉達董事會於美國時間周三晚舉行會議，商討黃仁勳去向，已盛傳他地位不保。董事會於周日黃樂事件爆出後仍稱信任黃仁勳，指他將留任行政總裁，惟傳出他連環出軌後頓生變。黃仁勳是英偉達創辦人之一，目前持有該公司3.5%股權；他可說是從科技神壇跌下來，離開他一手創立33年的公司。

美國《紐約時報》引述5名曾在英偉達工作的匿名人士稱，現年63歲的黃仁勳與48歲的鮑威爾有染，並在公司內部引發議論。報道指，在3月聖何塞舉行的英偉達開發者大會舉行期間，公司高層同時在附近一間酒店舉行會議。鮑威爾與黃仁勳被人看到舉止親密，甚至有旁觀者用手機拍下兩人互動的影片，並被黃的保鑣發現，將拍攝者帶離現場，要求對方簽署保密協議。《紐時》稱，並未取得或觀看該段影片。根據英偉達的守則，員工應「避免自身行為造成利益衝突情況」，其中包括「私人關係」。公司還表示，會「及時調查有關不當行為的舉報」。記者致電話黃仁勳，詢問他與鮑威爾的關係時，他回答「我認為你不應該直接跟我談這件事。」隨後掛斷電話。英偉達拒絕發表聲明，鮑威爾沒有回應查詢。

鮑威爾2008年加入英偉達，最初負責高等教育及醫療產業的業務拓展；2016年升任人工智能(AI)業務發展資深總監，翌年出任醫療保健部門副總裁，負責推動AI、醫療影像、生命科學及藥物研發等技術應用。美國公司高層被爆與下屬有染難逃辭職命運，例如晶片製造商英特爾行政總裁克爾扎尼奇承認與一名員工存在「雙方自願的親密關係」後辭職。

報道指黃樂身在北京 外交部：不了解情況 至於黃仁勳出軌另一女主角黃樂，彭博指她現時身在北京。在昨日外交部例行記者會上，發言人毛寧回答有關提問時稱「我不瞭解你提到的情況。」她又說，對於所謂「中國間諜」論調，中方已闡明立場；中國的科技進步，靠的是自主創新和開放合作，美方應當停止編造所謂的「間諜敘事」，為實施科技封鎖尋找藉口。黃樂被指靠「枕頭風」成功取得英偉達晶片，並透過新加坡數據中心公司Megaspeed走私受美國出口管制的晶片到中國。Megaspeed否認有關指控，昨發聲明稱會配合美國國安調查。美國眾議院兩個委員會的主席，包括中國問題特別委員會的穆勒納爾，要求黃仁勳出席閉門簡報，若對方不回應，將對他發出傳票。