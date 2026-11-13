黃仁勳出軌｜外媒揭黃仁勳下台內幕痛罵自己「人渣」　爆有第三段婚外情(更新)

英偉達創辦人黃仁勳被爆有多宗婚外情，外媒引述近日曾與黃仁勳交談的人士稱，他對自己的行為深感懊悔，甚至痛罵自己是「人渣」（Piece of SHXX）。路透社最新引述兩名知情人士指，黃仁勳有第三段婚外情，曾與公司另一名女員工有「親密」關係。不過報道無公開女員工的身份，而英偉達拒絕評論事件。
彭博報道引述近日曾與黃仁勳交談的人士稱，黃已不在乎自己會有甚麼下場，最掛心的是妻子，也不希望毀掉被外界指與他有感情關係的多名女性的人生。報道指出，當10月底爆出黃仁勳與一名被美國情報機構懷疑是中國間諜的女子有密切關係時，董事會傾向支持他，並不願評論事件。報道指黃自去年底面對公司內部查問時，已否認有關說法。
至11月6日，英偉達總法律顧問到黃仁勳家中當面質問，黃仁勳承認婚外情。彭博報道指當時多數董事仍不願公開表態，但總法律顧問堅持董事會必須採取行動。董事會翌日宣布展開調查。黃仁勳則向全體員工發電郵，承認婚外情。報道又指黃仁勳以往不分晝夜迅速回覆員工的匯報電郵，但近日受風波影響，回覆時間明顯長了。
至11月11日，黃仁勳被爆出第二段婚外情，與公司醫療保健副總裁Kimberly Powell有關係。董事會迅速召開遙距會議，商討至深夜，黃仁勳最終被要求辭職。知情人士形容黃仁勳當時顯得身心俱疲，在會上說出「隨便（whatever）」及「我不在乎（I don't care）」。報道指，黃仁勳預料未來數周將到國會作供，接受議員質詢，將問及他與黃樂的關係，以及是否可能危及Nvidia晶片機密。
美方未確認黃樂是否間諜
黃仁勳此前曝光的婚外情對象包括英偉達醫療健保業務副總裁Kimberly Powell、及華裔女子黃樂。美國司法部長布蘭奇表示，聯邦調查局正調查事件，司法部目前未認定黃樂是中國間諜。