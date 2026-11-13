黃仁勳出軌｜外媒揭黃仁勳下台內幕痛罵自己「人渣」　爆有第三段婚外情(更新)

英偉達創辦人黃仁勳被爆有多宗婚外情，外媒引述近日曾與黃仁勳交談的人士稱，他對自己的行為深感懊悔，甚至痛罵自己是「人渣」（Piece of SHXX）。路透社最新引述兩名知情人士指，黃仁勳有第三段婚外情，曾與公司另一名女員工有「親密」關係。不過報道無公開女員工的身份，而英偉達拒絕評論事件。

彭博報道引述近日曾與黃仁勳交談的人士稱，黃已不在乎自己會有甚麼下場，最掛心的是妻子，也不希望毀掉被外界指與他有感情關係的多名女性的人生。報道指出，當10月底爆出黃仁勳與一名被美國情報機構懷疑是中國間諜的女子有密切關係時，董事會傾向支持他，並不願評論事件。報道指黃自去年底面對公司內部查問時，已否認有關說法。