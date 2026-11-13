黃仁勳出軌｜臨時CEO熟悉英偉達營運 「管數」13年見證收入暴增

英偉達董事會宣布，英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳即時辭任總裁、行政總裁及董事，現任財務總監Colette Kress將出任臨時行政總裁，將接掌這家全球人工智慧（AI）晶片巨頭。Colette Kress自2013年加入英偉達以來，長期負責公司財務，見證英偉達從遊戲顯示卡廠商轉型為AI晶片領導企業的歷程。
見證從遊戲顯示卡廠商轉型
Colette Kress加入英偉達時，公司年度營收約41.3億美元，到了2026財年已達2159億美元，成長逾50倍。她長期參與公司財務決策，並經常與創辦人黃仁勳共同出席季度財報電話會議，熟悉輝達營運及投資人溝通。
Colette Kress在加入英偉達前，曾於德州儀器（Texas Instruments）任職8年，1997年至2010年在微軟工作，並於2006年升任伺服器與工具部門財務長，負責財務策略、規劃及報告。2010年，她轉往思科（Cisco）擔任資深副總裁兼財務長，2013年加入英偉達。
學歷方面，Colette Kress畢業於亞利桑那大學金融系，並取得南方衛理公會大學工商管理碩士（MBA）學位。她進入英偉達前，已累積近25年大型科技企業財務管理經驗。
財富方面，《福布斯》2026年美國白手起家女性富豪榜將Colette Kress列為第32名。以截至11月11日的股價計算，她持有的英偉達股票價值約7.5億美元，較上月股價高峰時逾10億美元有所縮水。
英偉達董事會表示，Colette Kress熟悉公司業務、客戶、營運及財務狀況，將在尋找正式執行長期間兼任財務長，確保公司營運、客戶承諾及產品發展計畫持續推進。
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