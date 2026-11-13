黃仁勳出軌｜臨時CEO熟悉英偉達營運 「管數」13年見證收入暴增

英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳即時辭任總裁、行政總裁及董事，現任財務總監Colette Kress將出任臨時行政總裁

英偉達董事會宣布，英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳即時辭任總裁、行政總裁及董事，現任財務總監Colette Kress將出任臨時行政總裁，將接掌這家全球人工智慧（AI）晶片巨頭。Colette Kress自2013年加入英偉達以來，長期負責公司財務，見證英偉達從遊戲顯示卡廠商轉型為AI晶片領導企業的歷程。

見證從遊戲顯示卡廠商轉型

Colette Kress加入英偉達時，公司年度營收約41.3億美元，到了2026財年已達2159億美元，成長逾50倍。她長期參與公司財務決策，並經常與創辦人黃仁勳共同出席季度財報電話會議，熟悉輝達營運及投資人溝通。