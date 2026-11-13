黃仁勳出軌｜特朗普︰未確定黃樂是否間諜　指黃仁勳對家人愧疚

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）因接連捲入出軌醜聞及國安風波，周四(11月12日)宣布辭職。美國總統特朗普同日受訪時表示披露，黃仁勳周三(11日)曾與他通話，對導致他辭職的醜聞對他的太太及家人帶來的傷害表示懊悔。特朗普同時指，尚未確定被指黃仁勳其中一個婚外情對象、中國籍女子黃樂是否間諜。

特朗普在白宮接受訪問時，仍讚賞黃仁勳對英偉達的貢獻，又再次稱黃是好人，形容近日發生的事可怕，令人感到難過，但相信他可以東山再起。特朗普又披露黃仁勳周三致電予他，形容黃仁勳正經歷著地獄般的煎熬，對太太及家人感到內疚。特朗普表示，目前仍未確定黃仁勳其中一個婚外情對象黃樂是否中國間諜，但相信黃樂的身分是黃仁勳考慮辭職的關鍵因素。他認同如果涉及間諜，黃仁勳當然應該辭職，但如果並非間諜，情況或許不同。他又淡化美中間諜風波，指間諜問題並非單方面，美中雙方都有互相刺探情報。美媒報道，特朗普周二(10日)曾致電黃仁勳敦促他保住英偉達行政總裁一職。

另外，特朗普在社交平台發文，指黃仁勳之前的工作非常出色，但既然對方現在已辭職，只有一人能夠接替他的位置，就是蘋果公司前行政總裁、現任執行董事長庫克，形容是一位傳奇接替另一位傳奇。 華府早前已對黃樂展開調查。司法部長布蘭奇亦表示，暫時未能確定黃樂是否中國間諜，正與商務部合作，調查黃樂曾任職的新加坡公司Megaspeed，是否有偷運先進晶片到中國。Megaspeed發表聲明回應說，極其重視美國出口管制法律下的合規義務，已配合美國方面的調查。

黃樂曾遭新加坡調查並禁止再入境 新加坡內政部周四表示，警方和海關去年2月啟動對Megaspeed等公司的調查，涉嫌在購買伺服器時作出虛假申報，新加坡指黃樂是香港居民，並非常駐新加坡，為確保調查工作順利，當局去年6月扣起她的護照。到今年2月，當局認為沒有足夠證據表明，黃樂涉及與Megaspeed受查事項有關的罪行，但她在調查期間提供不實信息，淡化在公司的角色，警方因此向她發出嚴厲警告，並禁止她再入境新加坡。2月26日，警方把護照退還給黃樂，她當天即離開新加坡。