黃仁勳出軌｜黃仁勳下台變「告別式」？ 英偉達總部外驚現鮮花蠟燭

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）因接連捲入出軌醜聞及國安風波，周四(11月12日)宣布辭職，徹底切割這間他33年前辛苦創辦的公司，成為全球頭條，辭職消息公布後，位於加州的英偉達總部外竟出現民眾獻上鮮花蠟燭，佈置有如「靈堂」。有網民認為英偉達失去黃仁勳，似乎如過世沒分別，「沒有黃仁勳，什麼都不是」。

社交平台有人拍得照片，當黃仁勳辭職消息公佈後不久，加州聖克拉拉的英偉達總部外竟出現奇特一幕，有民眾在公司招牌前擺放數束白色鮮花，甚至點上白色蠟燭「哀悼」，營造「追思」氣氛，宛如在為「黃仁勳時代的英偉達」舉辦告別式，吸引不少媒體與路人駐足拍照，至於現場員工如常上班進出。

員工坦言對未來發展感擔憂

相關畫面瘋傳後，讓許多網民哭笑不得，指這種有如替公司辦告別式的場面實在太荒謬，「他們在總部招牌前獻花，搞得好像是墳墓一樣」、「第一次聽到有人出軌在獻花的」、「他是卸任不是死了」。不過，也有人指「死的不是黃仁勳，是英偉達」、「沒有黃仁勳，什麼都不是」，畢竟黃仁勳掌舵公司長達33年，是全球AI產業最具代表性的人物之一，如今突然離開，留下的不只是一個職缺，更考驗英偉達長遠方向。報道指，有受訪員工坦言公司內部氣氛「難過」，也有人對股價及未來發展感擔憂。