英偉達32歲AI科學家離奇亡　法醫判輕生家屬質疑求重查

美國人工智慧晶片巨頭英偉達（NVIDIA）近日因前執行長黃仁勳的桃色風波而受到矚目，然而在今年稍早前，英偉達還曾傳出一宗不幸事件。32歲資深資料科學家伊爾凡．胡賽尼（Irfan Al-Hussaini）今年7月底在加州離世，法醫完成驗屍後判定死因為輕生，但家屬始終不接受這項結論，認為案情存在多項疑點，持續要求當局重新調查。當地警方則表示，目前尚未發現涉及他殺或其他不法行為的證據。 根據美國《KQED》、《NBC Bay Area》及《華爾街日報》等媒體報導，胡賽尼7月22日上午在帕羅奧圖（Palo Alto）住處被發現失去意識，救援人員將他送往史丹佛醫院搶救，8天後仍宣告不治，享年32歲。

家屬指生前並無明顯輕生跡象 胡賽尼的家屬指出，他在事發當天上午才向約15名同事展示研究成果，隨後工作帳號卻傳出請假訊息，表示妻子身體不適、當天將休假。約20分鐘後，妻子撥打緊急電話報案，家屬質疑相關時間點與醫療紀錄是否存在矛盾。 死者父母及姊姊莎拉．胡賽尼（Sarah Al-Hussaini）認為，胡賽尼生前並無明顯輕生跡象，且未留下遺書，對法醫判定深感不解。家屬委任律師也提出疑問，要求調查事發當天的通訊紀錄、醫療時間線及智慧戒指數據，希望釐清胡賽尼被發現前的實際狀況。

此外，家屬指控胡賽尼生前可能遭受家庭暴力，並質疑妻子是否涉及死亡事件。不過，妻子透過律師否認相關指控，表示自己發現丈夫失去意識後立即報案並配合急救，且一直願意配合調查。妻方律師也指，家屬及網路連署所引發的指控已對妻子造成騷擾與傷害。 聖塔克拉拉縣法醫與驗屍官辦公室完成全面解剖後，認定胡賽尼死於輕生，檢驗未發現其他明確致死傷勢，毒物檢測亦未驗出常見藥物。帕羅奧圖警方則表示，目前沒有證據顯示死亡涉及他人不法介入，但仍持續檢視家屬及相關人士提供的資料。

尚無公開證據證實涉及他殺 為爭取重新調查，胡賽尼家屬曾在帕羅奧圖及加州首府沙加緬度舉行集會，並向加州檢察長辦公室提出申訴，要求保存遺體及進行獨立驗屍。相關網路連署也累積逾萬人支持。 胡賽尼生前是英偉達資深資料科學家，曾在人工智慧領域展現研究成果，年薪及股票報酬據報約達50萬美元。這宗事件因家屬與妻方對死因及事發經過各執一詞，引發美國科技圈及孟加拉社會關注；目前案件仍存在爭議，尚無公開證據證實涉及他殺

Top Nvidia researcher's family make bombshell intervention days before his cremation, claims he did not commit suicide https://t.co/0OphXWA3dX https://t.co/DDLiIFwDhQ — New York Post (@nypost) September 9, 2026