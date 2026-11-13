星球大戰黑武士光劍　以逾3800萬成交(有片)

「黑武士」達斯維達使用的光劍，周四在拍賣會上以高達487.5萬美元成交。(Heritage Auctions)

一把曾在經典科幻電影《星球大戰》（Star Wars）其中兩集《帝國反擊戰》（The Empire Strikes Back）與《武士復仇》（Return of the Jedi）中，由「黑武士」達斯維達（Darth Vader）使用的光劍，周四（12日）在拍賣會上以高達487.5萬美元（3,824萬港元）成交，打破《星球大戰》收藏品的世界拍賣紀錄。

經典場景中登場 形容為「像聖杯一樣」

拍賣行Heritage Auctions最初估計光劍以超過100萬美元成交，但最終以高達487.5萬美元成交。Heritage Auctions荷里活及娛樂部門高級總監Brian Chanes形容該把光劍為「像聖杯一樣」（like the Holy Grail）。

Heritage Auctions指，該光劍出現在《帝國反擊戰》的高潮一幕中，片中黑武士便是手持這把武器斬斷主角路克天行者（Luke Skywalker）的右手，並說出經典台詞「我是你父親」（I am your father）。

Heritage Auctions指，這把光劍不僅打破《星球大戰》收藏品拍賣紀錄，成為最昂貴的《星球大戰》電影道具，超越今年7月以375萬美元（近2,941萬港元）拍賣路克使用的光劍，以及其斷手特效裝置。