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出版：2026-Nov-13 16:21
更新：2026-Nov-13 16:21

微軟死機︱日本企業「復古」 打工仔：轉用傳真機發送文件

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微軟死機︱有日本企業則緊急開動「B計劃」，有打工仔表示使用傳真機在辦公室溝通。(資料圖片)

微軟死機︱有日本企業則緊急開動「B計劃」，有打工仔表示使用傳真機在辦公室溝通。(資料圖片)

微軟（Microsoft）旗下雲端辦公服務Microsoft 365 於本港時間今日（13日）凌晨爆發全球大規模「死機」，Copilot AI功能，電郵服務 Exchange Online（Outlook）及通訊軟件 Teams 受影響。雖然微軟緊急重啟伺服器並逐步恢復服務，但截至清晨仍有數以萬計故障回報，適逢周五上班時間，亞洲不少企業及上班族今早收發電郵及線上會議均受影響。有日本企業則緊急開動「B計劃」，有打工仔表示使用傳真機在辦公室作對外溝通。

微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 (路透社) 微軟旗下多項雲端服務12日發生全球性大規模當機。（圖／美聯社） 微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 波及打工仔收發電郵(am730記者攝)

日本傳媒報道，當地有許多上班族準備開工時，發現打開Outlook報出現故障，打亂他們今日的工作及會議安排，有日本網民在社交平台X上表示，自己今日因未能開啟Outlook而感到驚慌，向老闆報告後，對方叫他留在家中。

有網友則開玩笑地表示，由於公司全部電腦皆使用微軟系統，他們眼下能做的就只有清理公司內的咖啡機。日本有許多公司和機構皆依賴微軟系統提供的設施運作，據日本Keyman's Net於2025年提供的一項研究表示，有超過78%的受訪者表示他們的公司使用微軟的產品。

「高科技大國」政府及私企仍依賴傳真機

儘管有公司員工因電腦死機而感「高興」，因可以藉機「蛇王」，但亦有人對生產力受損感到憤怒，於是有人建議使用另一種「復古」溝通方式傳真機，有網民表示公司因為微軟系統故障發不了郵件，所以改用傳真來發送那些平時於電郵以PDF格式提交的文件。

日本內閣官房副長官尾崎正直今早表示，政府內部的資訊系統在今早曾出現故障，大型信用卡發卡機構Credit Saison亦發表通知：「由於外部服務系統故障，通過諮詢表單提交的回覆工作將出現延遲。」，另外早稻田大學及九州大學等日本學術機構亦表示，它們也受到系統中斷影響。

日本雖號稱高科技大國，但商界與政界、家庭辦公室和大型公司，傳真機依舊佔有重要地位。日本政府2021年曾向各部門提出廢止使用傳真機要求，卻收到近400份反對意見指「做不到」，最終指因對訊息洩露和對通訊環境不放心等原因，允許一定程度繼續使用。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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