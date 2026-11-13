微軟死機︱日本企業「復古」 打工仔：轉用傳真機發送文件

微軟（Microsoft）旗下雲端辦公服務Microsoft 365 於本港時間今日（13日）凌晨爆發全球大規模「死機」，Copilot AI功能，電郵服務 Exchange Online（Outlook）及通訊軟件 Teams 受影響。雖然微軟緊急重啟伺服器並逐步恢復服務，但截至清晨仍有數以萬計故障回報，適逢周五上班時間，亞洲不少企業及上班族今早收發電郵及線上會議均受影響。有日本企業則緊急開動「B計劃」，有打工仔表示使用傳真機在辦公室作對外溝通。

日本傳媒報道，當地有許多上班族準備開工時，發現打開Outlook報出現故障，打亂他們今日的工作及會議安排，有日本網民在社交平台X上表示，自己今日因未能開啟Outlook而感到驚慌，向老闆報告後，對方叫他留在家中。

有網友則開玩笑地表示，由於公司全部電腦皆使用微軟系統，他們眼下能做的就只有清理公司內的咖啡機。日本有許多公司和機構皆依賴微軟系統提供的設施運作，據日本Keyman's Net於2025年提供的一項研究表示，有超過78%的受訪者表示他們的公司使用微軟的產品。