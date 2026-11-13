美國指控北韓黑客　以假視像通話騙取4億美元加密貨幣

美國聯邦調查局（FBI）表示，由北韓國家操控的黑客，透過利用虛假的視像通話，盜取他人身份，以取得逾4億美元的加密貨幣。 FBI以「盜臉者（FaceStealer）」稱呼這些黑客，他們指出在過去18個月有超過900名受害人墮入這個騙局。FBI網絡主管的萊瑟曼（Brett Leatherman）表示：「北韓政權依靠大規模加密貨幣竊盜所得來的資金，資助他們的非法武器計劃，近年來竊取了數十億美元。」有關的「盜臉者」騙案，主要針對從事加密貨烯及Web3行業的人員，特別是參與開源軟體開發及維護的人士。

FBI指針對加密貨幣及Web3業者 FBI與美國司法部指出，黑客會使用虛假或盜來的社交平台帳號，邀請受害人進行視像通話，在通話中所採用的是偽造的視訊軟件。黑客之後會播放預先錄製的影片，通常會是受害人認識的人，並模擬出正常通話場景，之後會出現聲音出現故障的假象，並會要求受害人之後點擊彈出的訊息來「修復」聲音的故障，而有關的連結實際上會在受害者的裝置上下載惡意軟體，令黑客能夠獲取其聯絡人名單和應用程式，進而擴大潛在受害者的範圍。

FBI指「盜臉者」是「一種極其有效的社會工程騙局，甚至連那些經驗豐富、具備高度技術水平和安全意識的電腦使用者也可能上當受騙」。「它利用我們對視像會議平台的信任，以及我們所重視的人際關係，」在之前一星期，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）披露，有黑客曾利用虛假求職面試，從該公司竊取了創紀錄的63億美元。美國執法機構將針對幣安的攻擊指向與北韓有關的黑客。平壤方面否認指控。