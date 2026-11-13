強行登上日本富士山中國男子　失蹤5日仍未尋回

在早前在沒有防寒裝備而登上日本富士山的中國籍男子陳杰，山梨縣警察表示，到今日（13日）仍未尋回。日本媒體指，即使政府作出各種懲罰或勸籲，仍無法阻止「愚蠢的人」繼續魯莽行動。

25歲的陳杰在星期日與朋友去到富士山五合目的吉田登山口，由於2名友人知道富士山的登山路線已封閉而放棄，僅陳杰一人強行登山。富士山在10月底出現今年的第一場雪，在近日富士山觀測的氣溫達刑零下11度，但陳男並未攜帶冰爪、冰鎬等冬季登山裝備。縣政府和警察已派出救援直升機，進行空中和地面搜尋，但直到今日仍未發現其蹤影。據內地媒體報道，陳男在登山時有拍攝影片給友人，並表示在山上沒有其他人，其後就未有消息。在其影片中，清楚見到在他走過的路旁有寫上禁止登山的標語。