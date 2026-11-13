強行登上日本富士山中國男子　失蹤5日仍未尋回

在早前在沒有防寒裝備而登上日本富士山的中國籍男子陳杰，山梨縣警察表示，到今日（13日）仍未尋回。日本媒體指，即使政府作出各種懲罰或勸籲，仍無法阻止「愚蠢的人」繼續魯莽行動。
25歲的陳杰在星期日與朋友去到富士山五合目的吉田登山口，由於2名友人知道富士山的登山路線已封閉而放棄，僅陳杰一人強行登山。富士山在10月底出現今年的第一場雪，在近日富士山觀測的氣溫達刑零下11度，但陳男並未攜帶冰爪、冰鎬等冬季登山裝備。縣政府和警察已派出救援直升機，進行空中和地面搜尋，但直到今日仍未發現其蹤影。據內地媒體報道，陳男在登山時有拍攝影片給友人，並表示在山上沒有其他人，其後就未有消息。在其影片中，清楚見到在他走過的路旁有寫上禁止登山的標語。
山梨知事：稍作思考就明白危險性
鑑於近期仍有違規魯莽登山造成的事故，山梨縣已表示計劃從明年9月起，對需要救援直升機的行動收費。山梨知事長崎幸太郎在昨日的記者會上表示：「只要稍作思考就明白當中的危險性，但有些人仍然選擇這樣做，實在令人遺憾。每年的這個時候攀登富士山也會給救援隊伍帶來風險。我們將與靜岡縣協調，共同探討有效的應對措施。」為防止外國人在富士山登山路封閉時上山，山梨縣表示會透過社交平台上以多種語言提醒有關限制。
去年，在富士山封閉期間強行登山而遇難的人數達10人，日本朝日電視台的一名評論員指：「夏天有不少人輕裝攀登富士山；我想，或許很多外國人並不覺得富士山屬於像阿爾卑斯山那樣的險峻山脈。」他指雖然靜岡縣採取措針對未有提交登山計劃的人處以最高5萬日圓的罰款，不過他指「不過，恐怕還是無法徹底杜絕那些愚蠢的人。」