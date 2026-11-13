日本奈良鹿頻闖政府辦公室　便利店遭破壞

日本奈良的野鹿數量已瀕臨失控。奈良縣政府的辦公室在近日要封鎖改造出入口的自動門，原因是近期野鹿經常闖入辦公大樓。而在大樓內的一間便利店，更多次有鹿闖入偷取食物及破壞。

奈良縣政府的辦公大樓位於奈良公園旁，因此經常會有鹿走入去。縣政府在昨日（14日）公布，早前在面向公園的出入口，斥資32萬日圓進行改造，把3度自動門改為按鈕開關的門，以防野鹿闖入。日本媒體報道，在9月底的時候，有一隻鹿伴隨遊客從自動門進入大樓，並且在垃圾桶尋找食物，雖然被保安人員驅趕，但仍多次試圖再闖入。在之後的一日，亦有一隻雄性的鹿闖入便利店，並偷取便利店的土產食物，在便利店職員驅趕下，鹿仍不作理會，並需要由奈良的動物協會帶走。有關雄鹿之後又從自動門進入大樓，因此政府改造有關的自動門，而在工程完成後，未有發現鹿進入。