日本餐廳以中國產鰻魚冒充被判罰款　業界指味道其實沒分別

日本的一間鰻魚餐廳在早前被指以中國產的鰻魚，誤導消費者為日本產。在今日（13）公布被判罰款50萬日圓。不過日本媒體訪問一間關東的鰻魚餐廳就表示，因為中國產的鰻魚與日本產鰻魚，其實都是採用相同的魚苗，故此實際上都是同一種的鰻魚，但中國產的較日本便宜。
京都地區檢察廳公布，對京都伏見區的一間鰻魚餐廳負責人，54歲的社長作出簡易起訴程序，京都法院在同日判處餐廳負責人罰款50萬日圓。根據起訴書指，有關公司的負責人在店舖以及社交平台上，將實際來自中國的鰻魚，誤導消費者成愛知縣的出產。檢察廳在周二提出，並在周三已向餐廳發出處分的通知。有關餐廳的負責人在上月被京都府警察以違反防礙競爭的罪名被拘捕。
中國魚池較大產量多
日本的富士電視台就訪問千葉成田市的一間鰻魚店的負責人。店內有中國產和日本產的鰻魚出售，來自愛知縣一色町的鰻魚，兩袋賣2.6萬日圓，而同樣大小在中國廣東出產，就平2,000日圓，賣2.4萬日圓。店主表示自己上午就會在燒，然後用真空包好出售，並以不同顏色的外觀來分辨。對於兩種產品的差異，他表示：「由於牠們是同一種鰻魚（苗魚），所以看起來差異不大。 （來自中國的）是同一品種，都是日本鰻。」由於鰻魚的產地是以最長時間養殖的地點，而不是品種，所以同種魚苗也有不同產地。
店主又指，中國養殖鰻魚的地方較大，產量多故更便宜：「在中國，魚池面積龐大，約1,000坪，一次可提取約4噸鰻魚。在日本，魚池面積約200坪，一次只可提取約1噸鰻魚。」他又指，其實只要是美味，食客不在意是哪裡的出品。而且兩種的鰻魚味道沒有差異。