日本餐廳以中國產鰻魚冒充被判罰款　業界指味道其實沒分別

日本的一間鰻魚餐廳在早前被指以中國產的鰻魚，誤導消費者為日本產。在今日（13）公布被判罰款50萬日圓。不過日本媒體訪問一間關東的鰻魚餐廳就表示，因為中國產的鰻魚與日本產鰻魚，其實都是採用相同的魚苗，故此實際上都是同一種的鰻魚，但中國產的較日本便宜。

京都地區檢察廳公布，對京都伏見區的一間鰻魚餐廳負責人，54歲的社長作出簡易起訴程序，京都法院在同日判處餐廳負責人罰款50萬日圓。根據起訴書指，有關公司的負責人在店舖以及社交平台上，將實際來自中國的鰻魚，誤導消費者成愛知縣的出產。檢察廳在周二提出，並在周三已向餐廳發出處分的通知。有關餐廳的負責人在上月被京都府警察以違反防礙競爭的罪名被拘捕。