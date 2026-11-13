東盟首腦會議將討論電訊詐騙　聲明草案表達憂慮

東盟峰會以及領導人會議將在下周二（17日）於菲律賓的馬尼拉舉行。報道指在一份會議後的聯合聲明草案中，提到了電訊詐騙的問題，將與美國及中國在內的夥伴商討。
美聯社報道，他們觀看到東盟領導人會議後的共同聲明草擬文件。在草案中東盟及其夥伴國家領導人將對「跨國犯罪組織通過網絡詐騙造成日益嚴重的威脅表示嚴重關切，包括源自詐騙據點的犯罪活動，以及與之相關的人口販賣等犯罪行為。」他們指出，犯罪分子正變得日益狡猾，利用數碼科技以及數碼金融平台等進行犯罪；各國需要加強金融和數碼系統建設，並關注詐騙據點帶來的嚴重人道主義後果。
近年來，東南亞多國報告指，大量人員被誘騙至菲律賓、柬埔寨等地的網路詐騙據點工作；當他們試圖逃跑或違抗命令時，便會遭到威脅，甚至折磨。聲明草案提到，除了分享資訊和加強執法協調外，各國領導人還將鼓勵「分享威脅評估結果和實踐經驗」，加強相關執法部門之間的合作，以徹底搗破詐騙據點。會議將強調，必須「解決網路詐騙的根本誘因及其他相關因素」，例如貧困、社會保障缺失、國內法律滯後、公共與私營部門缺乏協調、貪污以及經濟機會有限等問題。與會領導人將強調，各國政府在應對網路詐騙時，必須遵循國際法並尊重人權。