東盟首腦會議將討論電訊詐騙　聲明草案表達憂慮

東盟峰會以及領導人會議將在下周二（17日）於菲律賓的馬尼拉舉行。報道指在一份會議後的聯合聲明草案中，提到了電訊詐騙的問題，將與美國及中國在內的夥伴商討。

美聯社報道，他們觀看到東盟領導人會議後的共同聲明草擬文件。在草案中東盟及其夥伴國家領導人將對「跨國犯罪組織通過網絡詐騙造成日益嚴重的威脅表示嚴重關切，包括源自詐騙據點的犯罪活動，以及與之相關的人口販賣等犯罪行為。」他們指出，犯罪分子正變得日益狡猾，利用數碼科技以及數碼金融平台等進行犯罪；各國需要加強金融和數碼系統建設，並關注詐騙據點帶來的嚴重人道主義後果。