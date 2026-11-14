黃仁勳出軌｜黃樂被指為間諜　美國司法部長：我無講過

黃仁勳接連爆出軌醜聞，他近日辭去英偉達CEO一職。（圖／路透）

英偉達（NVIDIA）前行政總裁黃仁勳爆出軌後請辭，出軌對象黃樂（Alice Huang）被指是中國間諜，恐涉及美國國安。美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則澄清，他或其他單位沒有說過黃樂是「中國資產／人員」（China Asset）。

布蘭奇13日出席記者會，被問到「司法部何時得知她（黃樂）是中國人員」？布蘭奇當場否認，表示「沒有人說過這件事，當然我也沒說過」。他強調，司法部、聯邦調查局（FBI）局長都還未對此事給出任何結論。

未給出任何結論

據悉，黃樂是新加坡公司Megaspeed前高管，與英偉達前行政總裁黃仁勳有過親密關係，美國情報單位質疑，黃樂可能涉及中國情報活動及走私晶片等情事。