黃仁勳出軌｜黃樂被指為間諜　美國司法部長：我無講過

英偉達（NVIDIA）前行政總裁黃仁勳爆出軌後請辭，出軌對象黃樂（Alice Huang）被指是中國間諜，恐涉及美國國安。美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則澄清，他或其他單位沒有說過黃樂是「中國資產／人員」（China Asset）。
布蘭奇13日出席記者會，被問到「司法部何時得知她（黃樂）是中國人員」？布蘭奇當場否認，表示「沒有人說過這件事，當然我也沒說過」。他強調，司法部、聯邦調查局（FBI）局長都還未對此事給出任何結論。
未給出任何結論
據悉，黃樂是新加坡公司Megaspeed前高管，與英偉達前行政總裁黃仁勳有過親密關係，美國情報單位質疑，黃樂可能涉及中國情報活動及走私晶片等情事。
先前《紐約時報》在10月29日的報道指出，有美國情報官員「相信」或「認定」黃樂為中國國家安全部招募的情報資產，並藉由與黃仁勳的深切關係影響晶片出口政策，以及蒐集情報等。
受此影響，《BBC》、《CNN》與《華盛頓郵報》、《衛報》、《新聞周刊》（Newsweek）等外媒都以「被指控的間諜」（alleged spy）、「中國情報資產」（intelligence asset）、「疑似中國間諜」（suspected Chinese spy）等語句，直接用在匿名來源的評估內容上，導致黃仁勳為出軌事件公開道歉並辭去行政總裁職務等一系列事件。
「有用的笨蛋」
然而《CNN》報道也提到，現有情報仍無法直接證明黃樂就是間諜，甚至有部分官員認為，媒體使用的「中國間諜」一詞過度誇大，且中央情報局（CIA）也還沒確定黃樂是有意識地將相關資訊傳回北京。
此外，眾議員希姆斯（Jim Himes）在聽取機密簡報後也公開宣稱，他還不清楚黃樂在此事中的角色，究竟是不知情的「有用的笨蛋」（useful idiot），或是真的有意為北京當局蒐集情報的人。
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