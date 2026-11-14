黃仁勳出軌｜馬斯克稱願意聘用　再引米高佐敦電影支持

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）12日辭任行政總裁及董事職務，由59歲財務總監克瑞斯（Colette Kress）暫代行政總裁。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）連續兩日在社交平台X表態支持黃仁勳。繼日前表示願意聘用後，他再轉發2023年上映的電影《AIR》片段，並留言「Jensen」一字。
黃仁勳辭職消息引起科技界與美股關注，英偉達股價下跌，競爭對手超微與博通亦受矚目。馬斯克其後表達支持，兩人互動備受關注。
「那將是我的榮幸」
馬斯克轉發的影片來自美國創投公司a16z，內容為《AIR》中飾演Nike球探桑尼·瓦卡羅（Sonny Vaccaro）向籃球名將米高佐敦（Michael Jordan）談話的片段。片段結尾，桑尼對佐敦說：「你將永遠被世人記住，因為有些東西是永恆的。你是米高佐敦，你的故事會讓我們想飛。」馬斯克轉發時未附評論，僅留下「Jensen」一字，藉此肯定黃仁勳在科技產業的成就。
馬斯克的帖文引來大量X用戶留言互動。有網民留言「拜託僱用黃仁勳」、「救救黃仁勳」，並分享兩人合照。早前有網民在X上提議馬斯克聘用黃仁勳，馬斯克曾回覆：「That would be my honor.」（那將是我的榮幸。）馬斯克長期視黃仁勳為重要對手，今次再度表態，亦肯定黃仁勳在人工智能（AI）與半導體領域的貢獻。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章