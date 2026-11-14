黃仁勳出軌｜馬斯克稱願意聘用　再引米高佐敦電影支持

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）12日辭任行政總裁及董事職務，由59歲財務總監克瑞斯（Colette Kress）暫代行政總裁。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）連續兩日在社交平台X表態支持黃仁勳。繼日前表示願意聘用後，他再轉發2023年上映的電影《AIR》片段，並留言「Jensen」一字。

黃仁勳辭職消息引起科技界與美股關注，英偉達股價下跌，競爭對手超微與博通亦受矚目。馬斯克其後表達支持，兩人互動備受關注。