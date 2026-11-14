黃仁勳出軌｜辭職後親友聚集豪宅　貨車駛入運走大型紙箱

英偉達創辦人黃仁勳因婚外情風波接連爆發，於12日宣布辭去總裁、行政總裁及董事職務，結束長達三十三年的掌舵生涯。英國《每日郵報》於13日獨家曝光其請辭後豪宅周邊異常動態，引起外界廣泛關注。

位於三藩市高級住宅區的黃仁勳豪宅，價值約3,800萬美元（約2.96億港元），擁有七間睡房及八間浴室。根據《每日郵報》拍攝的獨家照片，黃仁勳請辭消息曝光後，家人與朋友陸續聚集在豪宅內，陪伴這名陷入風暴的科技大亨。

價值約3800萬美元

豪宅外賣餐點接連送達，由穿着制服的管家接收。其中一筆訂單來自當地炸雞連鎖店Proposition Chicken，餐點包括足夠四人享用的炸雞與薯條。除了外賣服務頻繁，豪宅外還出現一輛沒有明顯標誌的白色廂型車。