黃仁勳出軌｜辭職後親友聚集豪宅　貨車駛入運走大型紙箱

英偉達創辦人黃仁勳因婚外情風波接連爆發，於12日宣布辭去總裁、行政總裁及董事職務，結束長達三十三年的掌舵生涯。英國《每日郵報》於13日獨家曝光其請辭後豪宅周邊異常動態，引起外界廣泛關注。
位於三藩市高級住宅區的黃仁勳豪宅，價值約3,800萬美元（約2.96億港元），擁有七間睡房及八間浴室。根據《每日郵報》拍攝的獨家照片，黃仁勳請辭消息曝光後，家人與朋友陸續聚集在豪宅內，陪伴這名陷入風暴的科技大亨。
價值約3800萬美元
豪宅外賣餐點接連送達，由穿着制服的管家接收。其中一筆訂單來自當地炸雞連鎖店Proposition Chicken，餐點包括足夠四人享用的炸雞與薯條。除了外賣服務頻繁，豪宅外還出現一輛沒有明顯標誌的白色廂型車。
報道指出，黃仁勳的私人助理抵達後，貨車隨即駛入，車上載有多個大型紙箱，疑似可裝載辦公用品或個人物品。貨車停留不足三十分鐘便離開，並載走另一批紙箱，部分箱子標示收件地址為加州奧克蘭一間UPS門市。
牽扯國安疑慮
黃仁勳的婚外情風波持續延燒，除先前承認對婚姻不忠外，外媒接連報道他疑似與公司高層及其他員工有親密關係，甚至牽扯國安疑慮與晶片出口調查。英國《每日郵報》13日更獨家披露，黃仁勳被指涉及多段婚外情，其中一名對象甚至被指疑具有中國間諜背景。
黃仁勳曾試圖維持正常工作步調，但最終仍宣布請辭。英偉達目前由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代行政總裁，這場私人風暴如何影響公司後續運作，仍受外界關注。紙箱實際裝載物品及搬運原因目前並不清楚，豪宅內外的神秘活動也引發各界推測與討論。
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