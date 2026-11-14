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出版：2026-Nov-14 10:50
更新：2026-Nov-14 16:37

微軟死機︱故障逾一日　微軟完成修復並致歉

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微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 (路透社)

微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 (路透社)

微軟全球服務故障逾一日，微軟表示已完成修復，經已恢復對剩餘受影響客戶和地區的服務。

全球「大死機」發生在香港時間13日凌晨約2時。直至今日中午約2時，微軟表示已完成修復，經已恢復對剩餘受影響客戶和地區的服務。微軟向受影響用戶致歉，指故障源於早前進行的網絡容量升級，屬於技術問題，與網絡攻擊或AI代理無關。

港府數字政策辦公表示高度關注軟件系統故障事件，暫時未有接獲政府部門系統受影響的報告，會繼續密切監察情況，向部門提供支援及意見。至於本港關鍵基礎設施有否受影響，保安局表示基於保安考慮，不會對外公布關鍵基礎設施營運者的名單或相關事宜。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，是次Microsoft 365故障，並非個別應用程式出現問題，而是其共用底層系統出現故障，導致 Outlook、Teams、SharePoint、Copilot等多項服務同時受到影響。

由於多項服務共用同一身份驗證及電郵基建，一旦底層系統出現負載過高或伺服器未能通過健康檢查，便會產生連鎖反應，令故障範圍迅速擴大，修復亦需逐批進行，因而需時較長。

機構應預先安排備用通訊

方保僑指出是次事件再次反映，企業及公共機構若將電郵、會議、文件及保安監控全部集中於同一雲端平台，一旦出現故障，便容易令整體運作停頓。機構應預先制定獨立於主要平台以外的備用通訊及運作安排，以減低單一故障帶來的影響。

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