微軟死機︱故障逾一日　微軟完成修復並致歉

微軟全球服務故障逾一日，微軟表示已完成修復，經已恢復對剩餘受影響客戶和地區的服務。

全球「大死機」發生在香港時間13日凌晨約2時。直至今日中午約2時，微軟表示已完成修復，經已恢復對剩餘受影響客戶和地區的服務。微軟向受影響用戶致歉，指故障源於早前進行的網絡容量升級，屬於技術問題，與網絡攻擊或AI代理無關。

港府數字政策辦公表示高度關注軟件系統故障事件，暫時未有接獲政府部門系統受影響的報告，會繼續密切監察情況，向部門提供支援及意見。至於本港關鍵基礎設施有否受影響，保安局表示基於保安考慮，不會對外公布關鍵基礎設施營運者的名單或相關事宜。