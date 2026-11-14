APEC｜白宮證中美俄元首深圳會面　討論全球核武裁減

美國總統特朗普下周將前往廣東省深圳市出席APEC會議，白宮證實，特朗普將與國家主席習近平、俄羅斯總統普京，討論全球核武裁減問題
行程也包括菲律賓
《路透社》報道，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）13日與媒體通話時表示，特朗普（Donald Trump）將與習近平、普京（Vladimir Putin）討論全球核武裁減問題：「他將討論全球核武器的削減，特朗普總統認為核武擴散非常危險。」
威爾斯並證實，這場會談預計於下周四在中國舉行，特朗普將於下周一啟程展開為期4天的亞洲行，行程除了中國，也包括菲律賓。據了解，特朗普、習近平與普京預計將利用亞太經濟合作會議（APEC）在深圳舉行峰會的機會，在場邊進行三方會談。
不會觸及俄烏戰爭
不過，一名特朗普政府高階官員坦言，這次會談不預期能夠達成任何協議，但美方希望藉此開啟對話：「這是一個很難讓中方面對的議題，但我們確實認為，是時候讓中方也站上成人的談判桌，針對成熟的議題展開成熟的對話。」
除了核武議題，白宮官員透露，特朗普也將在會談提出美國與以色列對伊朗的戰爭，但預計不會觸及俄烏戰爭，特朗普不預期與普京單獨會面，更不會討論烏克蘭使用SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下衛星通訊服務的問題。
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