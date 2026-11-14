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出版：2026-Nov-14 12:15
更新：2026-Nov-14 12:15

黃仁勳出軌｜被指瞞英偉達高層　稱與黃樂屬正常商業往來

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英偉達前執行長黃仁勳深陷桃色醜聞。（圖／路透社’）

英偉達前執行長黃仁勳深陷桃色醜聞。（圖／路透社’）

英偉達前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，如今爆出他連自家公司高層都隱瞞，《路透社》披露，黃仁勳曾向英偉達法務長及行銷長等高層，將他與中國女子黃樂的互動描述為「正常商業往來」，淡化雙方關係。

報道檢視黃仁勳今年10月與英偉達高層之間的多段訊息，是首度揭露這批內部通訊內容。知情人士透露，黃仁勳在兩則不同訊息中，向包括向法務長泰特（Tim Teter）及行銷長瓦根費爾德（Alison Wagonfeld）在內的高層表示，他與黃樂的互動只是一般客戶業務往來，並強調與中國企業Megaspeed的接觸屬於正常商業活動。

據報黃仁勳辭任英偉達行政總裁後，部分員工要求他回歸。(資料圖片/路透社) 黃樂（左）昔日與黃仁勳（右）合影。（圖／翻攝黃樂微信） 黃仁勳出軌對象黃樂被指是中國間諜。(路透社) 黃仁勳認對妻子不忠致歉，英偉達董事會展開獨立調查。(X) 黃仁勳出軌｜婚外情女主黃樂曾於新加坡接受問話 多達5萬粒晶片不見 負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾。（英偉達官網） 黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展 黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展

討論採取法律行動

報道指出，早在2025年秋季，黃仁勳就曾因媒體詢問他與Megaspeed及黃樂的關係，而向部分英偉達高層解釋雙方互動情況。到了2026年10月，類似爭議再次浮上檯面，他仍向公司高層強調雙方往來合乎商業常規。

更引人關注的是，知情人士透露，黃仁勳還曾討論對《紐約時報》採取法律行動。該報去年10月曾刊出報道，披露黃仁勳與黃樂多次在公開場合會面，引起外界注意。當時黃仁勳也曾向部分英偉達高層說明兩人的互動，但並未承認婚外情。最終，英偉達及黃仁勳都沒有對該報提告。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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