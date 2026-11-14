黃仁勳出軌｜被指瞞英偉達高層　稱與黃樂屬正常商業往來

英偉達前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，如今爆出他連自家公司高層都隱瞞，《路透社》披露，黃仁勳曾向英偉達法務長及行銷長等高層，將他與中國女子黃樂的互動描述為「正常商業往來」，淡化雙方關係。
報道檢視黃仁勳今年10月與英偉達高層之間的多段訊息，是首度揭露這批內部通訊內容。知情人士透露，黃仁勳在兩則不同訊息中，向包括向法務長泰特（Tim Teter）及行銷長瓦根費爾德（Alison Wagonfeld）在內的高層表示，他與黃樂的互動只是一般客戶業務往來，並強調與中國企業Megaspeed的接觸屬於正常商業活動。
討論採取法律行動
報道指出，早在2025年秋季，黃仁勳就曾因媒體詢問他與Megaspeed及黃樂的關係，而向部分英偉達高層解釋雙方互動情況。到了2026年10月，類似爭議再次浮上檯面，他仍向公司高層強調雙方往來合乎商業常規。
更引人關注的是，知情人士透露，黃仁勳還曾討論對《紐約時報》採取法律行動。該報去年10月曾刊出報道，披露黃仁勳與黃樂多次在公開場合會面，引起外界注意。當時黃仁勳也曾向部分英偉達高層說明兩人的互動，但並未承認婚外情。最終，英偉達及黃仁勳都沒有對該報提告。
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