黃仁勳出軌｜被指瞞英偉達高層　稱與黃樂屬正常商業往來

英偉達前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，如今爆出他連自家公司高層都隱瞞，《路透社》披露，黃仁勳曾向英偉達法務長及行銷長等高層，將他與中國女子黃樂的互動描述為「正常商業往來」，淡化雙方關係。

報道檢視黃仁勳今年10月與英偉達高層之間的多段訊息，是首度揭露這批內部通訊內容。知情人士透露，黃仁勳在兩則不同訊息中，向包括向法務長泰特（Tim Teter）及行銷長瓦根費爾德（Alison Wagonfeld）在內的高層表示，他與黃樂的互動只是一般客戶業務往來，並強調與中國企業Megaspeed的接觸屬於正常商業活動。