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出版：2026-Nov-14 14:45
更新：2026-Nov-14 14:45

特朗普去年放寬對華晶片出口前夕　大手買入英偉達股票

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美國總統特朗普（右）於今年10 月頒發獎章給時任英偉達CEO黃仁勳（左）。（圖／路透社）

美國總統特朗普（右）於今年10 月頒發獎章給時任英偉達CEO黃仁勳（左）。（圖／路透社）

外媒披露，美國總統特朗普決定放寬對華AI晶片出口限制前後，曾多次買入英偉達股票，投資金額累計達數百萬美元，引發外界對政策決策與個人投資是否存在利益衝突的質疑。

同期買入蘋果等股票

英國《衛報》報道，特朗普政府2025年5月撤銷拜登政府時期制定的「AI擴散規則」（AI Diffusion Rule），該規定原本旨在限制美國最先進AI晶片出口，避免中方取得關鍵技術、加速發展AI，並藉此保護美國半導體產業與國家安全。

然而，特朗普公開財務申報資料顯示，他在宣布撤銷規定前幾天，買入價值約100萬至500萬美元（約780萬至3,900萬港元）的英偉達股票。他同期也買入蘋果（Apple）、Meta及微軟（Microsoft）等科技公司股票。

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「正視特朗普的貪腐行為」

不僅如此，2025年12月，特朗普又宣布允許英偉達向中方出售H200晶片，並於2026年1月獲得美國商務部批准。根據特朗普的財務申報資料顯示，他在宣布允許H200出口後幾天內，至少三度買入英偉達股票，每筆交易金額介於25萬零1美元至50萬美元（約195萬至390萬港元）。

反貪腐組織DeKleptocracy表示：「當全美都在討論一名可能的中方間諜是否操縱白宮政策、讓一家AI公司受益之際，也必須正視特朗普的貪腐行為，是否可能促使他將整個AI產業的技術交給中方。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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