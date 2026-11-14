特朗普去年放寬對華晶片出口前夕　大手買入英偉達股票

然而，特朗普公開財務申報資料顯示，他在宣布撤銷規定前幾天，買入價值約100萬至500萬美元（約780萬至3,900萬港元）的英偉達股票。他同期也買入蘋果（Apple）、Meta及微軟（Microsoft）等科技公司股票。

「正視特朗普的貪腐行為」

不僅如此，2025年12月，特朗普又宣布允許英偉達向中方出售H200晶片，並於2026年1月獲得美國商務部批准。根據特朗普的財務申報資料顯示，他在宣布允許H200出口後幾天內，至少三度買入英偉達股票，每筆交易金額介於25萬零1美元至50萬美元（約195萬至390萬港元）。

反貪腐組織DeKleptocracy表示：「當全美都在討論一名可能的中方間諜是否操縱白宮政策、讓一家AI公司受益之際，也必須正視特朗普的貪腐行為，是否可能促使他將整個AI產業的技術交給中方。」