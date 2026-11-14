黃仁勳出軌｜加州「發跡餐廳」割席　紀念牌匾被撤下

英偉達「發跡聖地」也切割？美媒披露，位於加州聖荷西的丹尼餐廳（Denny's），原本掛有紀念英偉達創立的牌匾，記錄黃仁勳當年在店內討論創業的歷史，如今卻在他辭去行政總裁職務翌日突然消失，只剩磚牆空白與剝落的油漆。
不起眼的餐廳座位
美國《紐約郵報》報道，這塊紀念牌匾原本掛在餐廳一處座位上方。1993年，黃仁勳與共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、普里姆（Curtis Priem）曾在該座位討論創業，最後創立英偉達，成為今日全球AI熱潮的重要推手。
紀念牌上以大寫英文寫着：「催生一家萬億美元企業的座位」（The booth that launched a $1 trillion company），象徵這個不起眼的餐廳座位，如何成為科技產業重要歷史的起點。
15歲時洗碗當侍應
然而，隨着黃仁勳離開行政總裁職位，這塊紀念牌匾也被拆除，兩名餐廳員工證實牌匾已經不在原處。報道指出，這塊紀念牌最初是在2023年舉行揭牌儀式時設置，當時黃仁勳與丹尼餐廳行政總裁瓦拉德（Kelli Valade）一同出席，兩人回憶英偉達創業往事。
黃仁勳曾透露，自己15歲時就在美國俄勒岡州波特蘭的一家丹尼餐廳洗碗、當侍應，對這個品牌有特殊情感。談到創業過程，黃仁勳表示，當時選擇這裏的原因是：「這裏的咖啡可以無限續杯，而且沒有人會趕你走。」
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