黃仁勳出軌｜加州「發跡餐廳」割席　紀念牌匾被撤下

英偉達「發跡聖地」也切割？美媒披露，位於加州聖荷西的丹尼餐廳（Denny's），原本掛有紀念英偉達創立的牌匾，記錄黃仁勳當年在店內討論創業的歷史，如今卻在他辭去行政總裁職務翌日突然消失，只剩磚牆空白與剝落的油漆。

不起眼的餐廳座位

美國《紐約郵報》報道，這塊紀念牌匾原本掛在餐廳一處座位上方。1993年，黃仁勳與共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、普里姆（Curtis Priem）曾在該座位討論創業，最後創立英偉達，成為今日全球AI熱潮的重要推手。