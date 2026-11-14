黃仁勳出軌｜美媒：新加坡曾扣黃樂護照　美國官方拒助查

英偉達前行政總裁黃仁勳與內地女子黃樂的婚外情風波持續延燒。美媒披露，新加坡早於2025年6月已扣起黃樂護照，長達8個月限制她離境，調查有否將晶片轉售予中方，並多次向美方求助，但華府卻「已讀不回」。

「付運後核查」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）引述一名消息人士指出，新加坡自2025年2月起，便調查黃樂及Megaspeed是否與總部位於加州的超微電腦（Supermicro）合作，將搭載英偉達先進晶片的伺服器運往中方。

黃樂於同年6月前往新加坡，接受美國商務部工業與安全局（BIS）人員自願會面，這項會面是美方要求進行的「付運後核查」，目的在確認進口產品是否送達申報的最終收貨人。