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出版：2026-Nov-14 16:15
更新：2026-Nov-14 16:15

黃仁勳出軌｜美媒：新加坡曾扣黃樂護照　美國官方拒助查

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黃仁勳（左）與黃樂（右）昔日在台北出席餐敘。（圖／中天新聞）

黃仁勳（左）與黃樂（右）昔日在台北出席餐敘。（圖／中天新聞）

英偉達前行政總裁黃仁勳與內地女子黃樂的婚外情風波持續延燒。美媒披露，新加坡早於2025年6月已扣起黃樂護照，長達8個月限制她離境，調查有否將晶片轉售予中方，並多次向美方求助，但華府卻「已讀不回」。

「付運後核查」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）引述一名消息人士指出，新加坡自2025年2月起，便調查黃樂及Megaspeed是否與總部位於加州的超微電腦（Supermicro）合作，將搭載英偉達先進晶片的伺服器運往中方。

黃樂於同年6月前往新加坡，接受美國商務部工業與安全局（BIS）人員自願會面，這項會面是美方要求進行的「付運後核查」，目的在確認進口產品是否送達申報的最終收貨人。

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禁止再次入境新加坡

不過，黃樂接受美方人員會面的同一天，也遭新加坡警方約見，警方隨後決定扣起她的護照，限制她離開新加坡。消息人士透露，直至2026年2月，新加坡警方仍未對其提出任何刑事檢控，最終只能交還護照，但禁止她再次入境新加坡。新加坡內政部則指出，黃樂曾提供「不準確的資料」，試圖淡化自己在Megaspeed的角色。

值得注意的是，新加坡在調查過程中，曾多次向美國司法部及聯邦調查局（FBI）尋求協助，但始終未從華府獲得「有意義的協助」。該人士形容，美國官員對新加坡的要求「不願提供資料」（not forthcoming），截至目前也沒有提供實質協助。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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