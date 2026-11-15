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出版：2026-Nov-15 09:45
更新：2026-Nov-15 09:45

黃仁勳出軌｜矽谷看好東山再起　惟政治影響力大減

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英偉達前執行長黃仁勳。（圖／路透社）

英偉達前執行長黃仁勳。（圖／路透社）

黃仁勳辭去英偉達行政總裁，矽谷科技圈已開始討論他「回鍋」可能性，有業界人士認為，黃仁勳是「AI教父」，東山再起幾乎是必然，但也有人坦言，黃仁勳要重建華府影響力，「恐怕比重返矽谷更困難」。

更可能另起爐灶

美國政治新聞網站《POLITICO》報道，一名加州知名新創公司高層表示，黃仁勳創造的價值，以及業界普遍認可他是「AI教父」的地位，讓他東山再起幾乎是必然。他更指出，許多大型雲端服務商及新創公司都急着聯繫黃仁勳，希望延攬他加入，「不論他曾有什麼過失」。

但有受訪者認為，相較於加入既有企業，黃仁勳更可能運用雄厚資金另起爐灶，成立新事業。科技策略顧問公司Vrge合夥人格伯（Scott Gerber）認為，間諜指控恐讓上市公司更難聘用黃仁勳擔任領導職務。

黃仁勳接連爆出軌醜聞，他近日辭去英偉達CEO一職。（圖／路透） 英偉達前執行長黃仁勳深陷桃色醜聞。（圖／路透社’） 美國總統特朗普（右）於今年10 月頒發獎章給時任英偉達CEO黃仁勳（左）。（圖／路透社） 英偉達創辦人黃仁勳。（圖／路透社） 英偉達前CEO黃仁勳。（圖／路透社） 美國總統特朗普（右）於今年10 月頒發獎章給時任英偉達CEO黃仁勳（左）。（圖／路透社） 黃仁勳接連爆出軌醜聞，他近日辭去英偉達CEO一職。（圖／路透）

間諜指控影響聘用

然而，報道表示，黃仁勳要重建華府影響力，恐怕比重返矽谷更加困難，加州智庫「安全與科技研究所」（Institute for Security and Technology）行政總裁雷納（Philip Reiner）直言，黃仁勳在產業界的地位或許能隨時間恢復，但「要在華府重建中國政策方面的公信力，極具挑戰性」。

此外，黃仁勳過去的政治影響力，很大一部分來自他與特朗普政府的密切關係。Four Corners Public Affairs負責人韋克斯勒（Nu Wexler）指出，隨着2028年美國總統大選逼近，政治環境可能改變，黃仁勳的政治管道恐不易重新建立。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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