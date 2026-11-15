黃仁勳出軌｜矽谷看好東山再起　惟政治影響力大減

黃仁勳辭去英偉達行政總裁，矽谷科技圈已開始討論他「回鍋」可能性，有業界人士認為，黃仁勳是「AI教父」，東山再起幾乎是必然，但也有人坦言，黃仁勳要重建華府影響力，「恐怕比重返矽谷更困難」。
更可能另起爐灶
美國政治新聞網站《POLITICO》報道，一名加州知名新創公司高層表示，黃仁勳創造的價值，以及業界普遍認可他是「AI教父」的地位，讓他東山再起幾乎是必然。他更指出，許多大型雲端服務商及新創公司都急着聯繫黃仁勳，希望延攬他加入，「不論他曾有什麼過失」。
但有受訪者認為，相較於加入既有企業，黃仁勳更可能運用雄厚資金另起爐灶，成立新事業。科技策略顧問公司Vrge合夥人格伯（Scott Gerber）認為，間諜指控恐讓上市公司更難聘用黃仁勳擔任領導職務。
間諜指控影響聘用
然而，報道表示，黃仁勳要重建華府影響力，恐怕比重返矽谷更加困難，加州智庫「安全與科技研究所」（Institute for Security and Technology）行政總裁雷納（Philip Reiner）直言，黃仁勳在產業界的地位或許能隨時間恢復，但「要在華府重建中國政策方面的公信力，極具挑戰性」。
此外，黃仁勳過去的政治影響力，很大一部分來自他與特朗普政府的密切關係。Four Corners Public Affairs負責人韋克斯勒（Nu Wexler）指出，隨着2028年美國總統大選逼近，政治環境可能改變，黃仁勳的政治管道恐不易重新建立。
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