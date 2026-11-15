黃仁勳出軌｜矽谷看好東山再起　惟政治影響力大減

黃仁勳辭去英偉達行政總裁，矽谷科技圈已開始討論他「回鍋」可能性，有業界人士認為，黃仁勳是「AI教父」，東山再起幾乎是必然，但也有人坦言，黃仁勳要重建華府影響力，「恐怕比重返矽谷更困難」。

更可能另起爐灶

美國政治新聞網站《POLITICO》報道，一名加州知名新創公司高層表示，黃仁勳創造的價值，以及業界普遍認可他是「AI教父」的地位，讓他東山再起幾乎是必然。他更指出，許多大型雲端服務商及新創公司都急着聯繫黃仁勳，希望延攬他加入，「不論他曾有什麼過失」。