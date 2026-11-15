黃仁勳出軌｜路訪挖出親切互動舊照 帶笑輕扶黃樂腰肢

黃仁勳與遭美方調查與疑似從事間諜活動的黃樂，再有親密互動照片被權威媒體曝光，路透社一次公開多張2024年2人在台北拍攝到的「摟肩扶腰」畫面。 路透社14日披露，這批照片拍攝於2024年6月2日台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，當時黃仁勳才剛結束專題演講。從曝光畫面可見，黃樂身穿黃色洋裝，與黃仁勳並肩合影時，右手自然搭在黃仁勳肩上，黃仁勳則以左手環扶她的腰部，兩人面帶笑容，互動相當親密。其他照片則記錄黃仁勳向現場支持者致意時，黃樂站在旁邊注視他的畫面。

兩人面帶笑容 這批影像並非不同場合的零星紀錄，而是同一時間拍攝的連續照片。路透社進一步追查兩人的公開影像，經過查證的網路照片顯示，早在2023年12月，黃仁勳與黃樂就曾先後在美國及中國等地同框，不過兩人究竟從何時開始發展親密關係，目前仍無法確認。 黃樂過去曾擔任新加坡Megaspeed公司高階主管，該企業也是英偉達客戶，目前正因涉嫌將受管制的人工智能晶片轉運至中國，成為美方調查對象。美國方面也正在釐清黃樂是否涉及替中國從事間諜活動，但相關指控尚未獲得獨立證實，北京方面則否認黃樂是間諜。

長期擔任行政總裁 黃仁勳近期的私人生活爭議，已經對其個人及英偉達造成衝擊。他上周日曾公開為對妻子不忠致歉，但並未在聲明中直接提及黃樂。英偉達獨立董事會也已委託律師事務所進行獨立調查，釐清相關事件及可能涉及的問題。 黃仁勳原本是英偉達共同創辦人，自1993年創立公司以來長期擔任行政總裁，並在人工智能產業崛起後成為全球科技界的重要人物。不過，他已於本月12日宣布辭去行政總裁及董事職務，結束長達數十年的公司領導生涯。隨着更多兩人過往互動影像陸續曝光，這場風波也持續受到國際關注。