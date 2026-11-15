黃仁勳出軌｜逾10萬人網上聯署撐復職　馬斯克疑參與

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳請辭後，要求他重返行政總裁職位的網絡聯署迅速升溫。截至11月15日，名為「Stand with Jensen」的聯署活動已突破12萬人，參與者包括英偉達現任及前任員工、股東與科技業人士，特斯拉及SpaceX行政總裁馬斯克也公開表態支持。 《TechCrunch》報道，截至14日下午，聯署已吸引超過11.5萬人簽署，其中包括近6,000名自稱英偉達現職員工、逾1,100名前員工及6萬多名股東。聯署發起人要求董事會在獨立調查釐清事實之前，讓黃仁勳重新掌舵，並公開調查範圍、時程及相關證據，確保他獲得公平程序與申辯機會。

可能失去部分關鍵交易 聲援陣容也引發關注。馬斯克13日在社交平台X表示，自己也將簽署聯署，並於14日進一步指出，黃仁勳過去親自建立的供應鏈合作關係，有些仰賴個人信任而非正式合約，若他離開，英偉達可能失去部分關鍵交易。其他支持者還包括Epic Games行政總裁Tim Sweeney、Replit行政總裁Amjad Masad等科技業人士。 聯署發起人認為，黃仁勳在英偉達任職33年，應獲得正當程序，而非在調查尚未完成前遭到定論。活動並要求董事會提出具體證據，說明若不讓黃仁勳復職，如何符合公司及股東利益。

正着手清除假帳號 不過，聯署名單中的身份與職稱主要由參與者自行填報，並未經獨立驗證。主辦單位也承認曾出現不實簽名，正着手清除假帳號，因此12萬人聯署並不代表所有簽署者的身份均已確認。 目前英偉達尚未宣布重新任命黃仁勳的計劃，董事會仍在尋找正式行政總裁人選，財務長克瑞斯（Colette Kress）則暫代行政總裁職務。聯署能否改變董事會決策，仍有待觀察。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章