Facebook擅讀用戶手機相簿！涉2000萬Android用戶 Meta遭重罰近70億

Meta因旗下社交平台Facebook(FB)擅自讀取用戶手機相簿內的照片、影片及相關資料，在意大利遭監管部門重罰8.05億歐元(約69.6億港元)。當局認為，平台在未有清楚告知及取得專項同意下，讀取約2,000萬名Android用戶儲存在手機相簿內的相關數據，違反個人資料保障規定。 意大利個人資料保護局指，涉事功能於2023年推出，會從用戶手機相簿中選取照片和影片，再向用戶推薦哪些照片及影片值得發布到FB。調查發現，該功能預設為開啟狀態，FB透過一次性的通用授權取得相簿存取權限，卻沒有就相關用途另行徵求用戶同意。

約2000萬Android用戶受影響 意大利數據保護部門估計，當地約有2,000萬名Android用戶受到影響。部門表示，雖然應用程式曾顯示通知訊息，但相關內容未能讓用戶清楚理解，一旦啟用有關建議功能，即代表FB可讀取其照片及影片，因此當局認為Meta未有履行充分告知責任。 監管機構又表示，在決定罰款金額時，已考慮多項因素，包括違規情況持續時間、受影響用戶規模，以及Meta在調查期間未有全面配合等情況。除罰款外，當局亦要求Meta在60日內完成整改，包括取消有關功能的預設開啟安排，把預設狀態改為「關閉」；若用戶希望使用相關功能，Meta須事先以獨立及清晰方式取得同意，讓用戶明白Facebook會讀取其相簿內容，以推薦哪些照片及影片值得發布到平台，同時說明關閉有關功能的方法。Meta發言人表示強烈反對裁決，並認為罰款金額過高，並表明將上訴。