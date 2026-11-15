UFO｜美國停飛全國航班掀陰謀論　傳涉南美洲不明飛行物

美國13日發生罕見全國航班停飛事件，聯邦航空總署（FAA）以安全考量為由，下令全美航班暫停起飛，造成數千架航班取消或延誤。由於事件發生突然，停飛原因一度不明，社交平台開始流傳陰謀論，甚至有人懷疑與南美洲上空出現不明飛行物（UFO）有關。
墨西哥傳出類似消息
英國媒體《UNILAD》14日報道，美國航班停飛消息傳出後，有網友將事件與南美洲疑似UFO目擊事件聯想在一起，質疑美國是否掌握某些尚未公開的情報，才緊急下令停飛。另有網友提及墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）也曾傳出類似目擊消息，不過相關說法均未獲證實。
這場全美航班停飛持續超過4小時，紐約甘迺迪國際機場、芝加哥歐海爾國際機場及亞特蘭大國際機場等主要航空樞紐均受到影響，數以千計旅客滯留機場。
疑似路由器故障肇事
不過，美國官方公布的原因與外星活動無關。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）14日表示，初步調查發現，FAA某處偏遠設施進行通訊線路更新工程時，疑似因路由器故障或承包商施工問題，造成大量連線請求湧入其他航空管制設備，進而影響飛機通訊及雷達資料。
由於航空管制系統出現異常，當局為確保飛航安全，決定暫停航班起飛。達菲強調，目前沒有跡象顯示事件涉及網絡攻擊，相關調查仍在進行。FAA於13日晚間解除停飛令，但航班取消及延誤情況仍持續。官方表示，航空運作已逐步恢復，旅客仍須留意後續航班異動。
至於網絡流傳的UFO說法，目前沒有任何證據證明不明飛行物目擊事件與美國航班停飛存在關聯，相關傳聞仍屬未經證實的網絡猜測。
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