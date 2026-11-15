UFO｜美國停飛全國航班掀陰謀論　傳涉南美洲不明飛行物

美國13日發生罕見全國航班停飛事件，聯邦航空總署（FAA）以安全考量為由，下令全美航班暫停起飛，造成數千架航班取消或延誤。由於事件發生突然，停飛原因一度不明，社交平台開始流傳陰謀論，甚至有人懷疑與南美洲上空出現不明飛行物（UFO）有關。

墨西哥傳出類似消息

英國媒體《UNILAD》14日報道，美國航班停飛消息傳出後，有網友將事件與南美洲疑似UFO目擊事件聯想在一起，質疑美國是否掌握某些尚未公開的情報，才緊急下令停飛。另有網友提及墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）也曾傳出類似目擊消息，不過相關說法均未獲證實。