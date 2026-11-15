南韓個資外洩事件擴大 大學、公營機構接連遭黑客網攻竊取資料

中小企業中央會公布，協助小型商家及自營業者準備退休金的公共互助制度「黃色雨傘」網站遭網攻，會員姓名、身份證號碼前7個號碼等個資恐外洩。「黃色雨傘」目前有效會員人數達192萬人。

韓聯社周日(15日)報道，單在周六(14日)，包括中小企業中央會、仁濟大學、南韓造幣公社及MetaM等多家機構，相繼公布遭黑客攻擊導致個資外洩，或疑似發生資料外洩。

南韓多家機構近日接連遭黑客攻擊，除了最先成為目標的金融業，近日又有多家公私營企業及機構確認遭網攻導致個資外洩，包括大學、公營機構等，類似的網絡安全事件似乎未有平息跡象。

仁濟大學亦確認，學生及教職員的學號、員工編號、姓名、電郵地址及手機號碼等，共2萬4,011筆資料外洩。

南韓造幣公社營運的行動地方商品券平台「chak」，也因黑客非法存取及查閱個資，導致約3,000名用戶的資料外洩。承接企業客服外判業務的MetaM公司，部分客服系統也遭黑客入侵，導致用戶電話號碼、客服對話內容等資料遭未經授權查閱，或被非法傳送至外部。

此外，南韓金融委員會轄下、專責金融資訊安全的金融保安院本月9日也遭黑客攻擊，導致數百筆金融機構員工個資等資訊外洩。金融保安院供金融機構提交評估資料的「資訊保護常態評估網站」遭不法存取，暫估計已有48家公司、約130個檔案外洩。