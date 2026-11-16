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出版：2026-Nov-16 10:28
更新：2026-Nov-16 10:28

美國新奧爾良撞船｜郵輪被撞翻全員獲救　港務局向運油船索償至少100萬美元

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美國新奧爾良港發生撞船意外，無人受重傷。（美聯社）

美國新奧爾良港發生撞船意外，無人受重傷。（美聯社）

美國路易斯安那州紐奧良港11月13日發生撞船意外，令郵船翻覆多人落水。新奧良港務局正式提起聯邦訴訟，向涉事運油船及其所有人、管理公司求償至少100萬美元，並要求扣押運油船，聯邦法院已批准扣押令。

運載瀝青的運油船「Atlantic Asphalt」撞上停泊在密西西比河碼頭的觀光郵輪「American Heritage」，導致後者翻覆側躺，部分船體沉入河中。當時船上約有129名乘客及船員，所有人均獲救，事故未造成死亡或重傷，但多人受傷送院。

港務局在訴狀中指出，運油船撞擊港口碼頭設施，造成至少100萬美元損失，實際損毀仍在評估中，索償金額可能進一步增加。港務局要求賠償清理、檢查、修復及其他相關支出。

訴訟被告包括涉事運油船Atlantic Asphalt、其所有者Nave Shipping SA，以及船舶管理公司Thome Ship Management。港務局指控運油船及相關企業未採取適當安全措施，也未利用可行方式避免撞上停泊中的遊船，事故涉及疏忽或重大疏失。

撞船意外中無人受重傷（AP） 運載瀝青的運油船「Atlantic Asphalt」撞上停泊在密西西比河碼頭的觀光郵輪「American Heritage」（AP） 運載瀝青的運油船「Atlantic Asphalt」撞上停泊在密西西比河碼頭的觀光郵輪「American Heritage」（AP） 新奧爾良港務員控告涉事船隻（AP）

涉事船隻有機會被拍賣

港務局並向聯邦法院申請扣押運油船，法院已批准相關命令，允許聯邦執法單位控制船隻，並可在必要時拍賣運油船，以支付港口損失。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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