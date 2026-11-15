澳洲總理氣候會議場邊閒聊 拿生殖器開玩笑 咪高峰未關出醜(有片)

澳洲總理阿爾巴內塞(左)與氣候部長鮑恩在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因咪高峰未關而意外錄下，引發熱議。(互聯網)

澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)與氣候部長鮑恩(Chris Bowen)在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因咪高峰未關而意外錄下，引發熱議。

這段影片最初由澳洲7號電視網(Channel Seven)於上周五(13日)播出。影片中，阿爾巴內塞與鮑恩在土耳其安塔利亞舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會(COP31)場邊閒聊。

阿爾巴內塞建議鮑恩不要把手機放在靠近心臟的位置，因為「這會干擾你的心律」，鮑恩回答，他更擔心把手機放在口袋裡。阿爾巴內塞接著追問：「因為你的生殖器？」鮑恩輕笑著回答：「可以說，這比心臟還重要。」